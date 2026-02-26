VALLE ANIENE – Viabilità, al via i lavori sulla Strada Provinciale Pedemontana

Sono cominciati questa mattina, giovedì 26 febbraio, i lavori di rifacimento del manto stradale sulla Strada Provinciale 55a Pedemontana 1 dal chilometro 2 al chilometro 3.800, già oggetto di lavori recenti riguardanti il rifacimento del manto stradale dal chilometro 4,900 al chilometro 6.

Lo rende noto la Consigliera Delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture della Città metropolitana di Roma Capitale, Manuela Chioccia.

Il tratto ricomprende il territorio dei comuni di Palestrina e Gallicano nel Lazio.

La Consigliera informa inoltre che sono stati avviati anche i lavori sulla Strada Provinciale 38/a Riofreddo Vallinfreda e Vivaro dal chilometro 0+000 al chilometro 0+250 circa e dal chilometro 8+400 circa al chilometro 8+750 circa e sulla Strada Provinciale 32/c Riofreddo Vivaro Turanense dal chilometro 0+000 al chilometro 0+600 circa, che termineranno nella giornata di domani.