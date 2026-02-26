CASTEL MADAMA – Scambio culturale tra i giovani castellani e i coetanei spagnoli

Quattro giorni insieme per rafforzare un’amicizia lunga oltre vent’anni.

Così da ieri, mercoledì 25 febbraio, fino a domani, sabato 28 febbraio, il Comune di Castel Madama ospita un gruppo di giovani provenienti dalla città spagnola La Roda de Andalucia con cui il borgo è gemellato.

I ragazzi spagnoli e i loro coetanei castellani sono protagonisti di uno speciale progetto di scambio culturale che prevede diverse attività istituzionali, culturali e ricreative finalizzate a favorire l’integrazione, la conoscenza reciproca, momenti di incontro e occasioni di condivisione.

La delegazione è stata accolta ieri pomeriggio in Aula Consiliare dal Sindaco Michele Nonni, dalla Presidente del Consiglio Luisa Troía, delegata ai rapporti con le città gemellate, dal Comitato gemellaggi e da tutte le ragazze e ragazzi castellani che hanno aderito con entusiasmo al progetto.

“Gli amici spagnoli -spiega in una nota l’amministrazione comunale di Castel Madama – resteranno nel nostro paese per tre giorni, durante i quali sono state organizzate diverse attività, momenti di incontro e occasioni di condivisione pensati per rafforzare l’amicizia che ci lega da oltre vent’anni.

Sarà un’opportunità preziosa di crescita, confronto e scoperta reciproca, all’insegna dei valori di collaborazione, apertura e amicizia tra i popoli.

Auguriamo a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile!”.

Per garantire adeguati momenti di convivialità e socializzazione tra i ragazzi di Castel Madama e quelli provenienti dalla Spagna, il Comune ha previsto un servizio di ristorazione in occasione delle iniziative programmate ritenendo tali momenti conviviali parte integrante del programma ufficiale dello scambio culturale e rappresentando strumenti fondamentali per la riuscita dell’iniziativa e per il consolidamento del gemellaggio tra le due comunità.

Così con la determina numero 185 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, mercoledì 25 febbraio, dalla Dirigente del Settore Affari Istituzionali Carla Rosato è stata organizzata la cena di ieri sera per 49 persone presso “Il vecchio borgo di Giorgia Marazza” in via Discesa Empolitana ad un costo di euro 735 euro complessivi.

Con la Determina numero 186 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata sempre ieri, mercoledì 25 febbraio, dalla Dirigente Carla Rosato è stata affidata alla “A. & G. di Chicca & C. SNC” con sede a Castel Madama la fornitura di 20 cestini pranzo per la giornata di domani, venerdì 27 febbraio, in occasione della visita a Villa d’Este come da programma dello scambio culturale e del servizio di cena buffet per 60 persone previsto per la sera di domani presso il Castello Orsini in occasione della festa conclusiva dello scambio culturale ad un costo complessivo di euro 880 euro.

Infine con la Determina numero 187 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA– firmata ieri, mercoledì 25 febbraio, dalla Dirigente Carla Rosato è stato affidato alla “Società Agricola Selva de’ Risi SRL” con sede in località Colle Tignoso il servizio di ristorazione per 30 persone per la giornata di oggi, giovedì 26 febbraio, ad un costo totale di 600 euro.