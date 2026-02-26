VELLETRI – Funzionario del Tribunale utilizza soldi pubblici per retribuire un collaboratore: sospeso

Secondo gli investigatori, prelevava i soldi custoditi in cassaforte per pagare un collaboratore che lavorava nel Palazzo di Giustizia in maniera abusiva.

Ma il denaro versato in contanti dagli utenti sarebbe stato utilizzato anche per le cene tra colleghi.

Sarebbe andata avanti così per 11 anni all’interno del Tribunale di Velletri, almeno fino a quando non è intervenuta la Guardia di Finanza.

I militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Roma hanno infatti dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura interdittiva nei confronti di un funzionario in servizio presso il Tribunale di Velletri, sottoposto al divieto di dimora nel comune e alla sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per la durata di dodici mesi.

L’uomo è indiziato del reato di peculato.

Stando ad un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 26 febbraio, dal Comando provinciale, il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa condotta dalle “Fiamme Gialle” della Compagnia di Velletri, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, che ha consentito di accertare irregolarità nella gestione delle entrate dell’Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti (UNEP).

In particolare, il dirigente avrebbe gestito in modo non conforme le somme versate dagli utenti, privilegiando la riscossione in contanti e omettendo l’adozione dei sistemi di pagamento tracciabili previsti, tra cui la piattaforma PagoPA.

Tale condotta avrebbe consentito l’accumulo di oltre 72.000 euro, sottratti alle ordinarie procedure contabili.

Secondo quanto emerso, il denaro sarebbe stato utilizzato, per un arco temporale di circa undici anni, anche per retribuire in modo irregolare un ex dirigente dello stesso ufficio, oggi in quiescenza, che continuava a prestare attività lavorativa occupandosi della contabilità. Il collaboratore disponeva stabilmente di una postazione di lavoro ed era compensato con cadenza regolare, anche in periodi di assenza.

Le somme, custodite nella cassaforte nella disponibilità dell’indagato, sarebbero state inoltre impiegate per spese personali, tra cui il pagamento di una cena natalizia per il personale dell’ufficio, per un importo di circa 800 euro.