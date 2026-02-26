CAPENA – Rubano prodotti per l’igiene, arrestate tre rom del campo di Settecamini

Approfittavano della distrazione degli addetti per nascondere molta merce sotto i vestiti e quando arrivavano in cassa ne pagavano solo due.

Stavolta il “trucchetto” non è riuscito.

Così martedì 24 febbraio i Carabinieri della Stazione di Capena hanno arrestato per furto aggravato tre giovani donne del campo rom di via di Salone, a Settecamini.

Per come ricostruito dagli investigatori, le giovani, di origine romena tra i 25 ed i 40 anni, approfittando della distrazione degli addetti, avevano occultato sulle proprie persone molta merce, per poi recarsi alle casse e pagarne solo due.

I movimenti delle tre hanno però insospettito i commessi che hanno immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112 e sul posto è tempestivamente intervenuta una pattuglia, che già si trovava nei pressi dell’esercizio commerciale proprio per prevenire i reati predatori.

In pochi istanti, i militari hanno bloccato le tre ragazze, prima che si allontanassero dal negozio.

All’esito degli accertamenti sono stati rinvenuti in loro possesso 86 prodotti per l’igiene e la cura del corpo, dal valore complessivo di oltre 670 Euro.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, le tre rom sono state tradotte presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari al campo di via di Salone e stamane, giovedì 26 febbraio, il Tribunale ha convalidato gli arresti e disposto il divieto di ritorno nel Comune di Capena.

Vale la pena evidenziare che i Carabinieri diretti dal Capitano Carmine Rossi avevano proposto all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza l’emissione del provvedimento del foglio di via obbligatorio dai comuni in cui sono state arrestate: secondo l’Arma, l’applicazione del provvedimento consentirebbe di rafforzare la rete di sicurezza attraverso l’importate strumento di prevenzione, su cui la Compagnia Carabinieri di Monterotondo ha da sempre dimostrato una particolare attenzione.

Basti pensare che, nel 2025, i Carabinieri di Monterotondo hanno avanzato alle competenti autorità 85 proposte tra avvisi orali, fogli di via, sorveglianze speciali e Da.C.ur., 57 delle quali già approvate dalle autorità; tali provvedimenti consentono, dunque, di creare una rete di sicurezza e di prevenzione a beneficio della comunità, consentendo un netto calo della delittuosità.

Gli episodi sono ulteriore testimonianza della capacità di reazione dimostrata dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nella repressione di queste tipologie di reati; l’intensificazione dei controlli e la rinnovata capillare presenza dei Carabinieri sul territorio consente, in questo modo, di fornire una rapida ed efficace risposta alla particolare tematica.

Fondamentale, inoltre, è denunciare immediatamente alle autorità quanto accaduto.