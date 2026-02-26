FIANO ROMANO – Ladro d’abbigliamento al Centro commerciale preso dai Carabinieri

Aveva fatto “spesa proletaria” e stava per dileguarsi se non fossero intervenuti i carabinieri.

Così venerdì 20 febbraio i militari della stazione di Fiano Romano hanno arrestato un 50enne italiano furto aggravato all’interno di un negozio al Centro commerciale “Feronia”.

Secondo un comunicato stampa, a seguito di una richiesta pervenuta al 112, i Carabinieri della Stazione di Fiano Romano sono intervenuti al Centro Commerciale dove, poco prima, il 50enne aveva sottratto diversi capi di abbigliamento da un negozio, poi allontanandosi senza pagare.

I Carabinieri, unitamente all’aiuto dei vigilanti del centro, hanno bloccato immediatamente l’uomo e recuperato la merce asportata, restituita all’avente diritto.

L’arresto del 50enne, già noto per reati della stessa tipologia, è stato convalidato ad esito del rito direttissimo presso il Tribunale di Rieti, applicando nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.