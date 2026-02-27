GUIDONIA – Furti notturni ai negozi: la “Banda della 500” a segno da “Prink”

Torna la paura dei furti ai danni delle attività commerciali di Guidonia Montecelio.

“Prink”, il negozio preso di mira dai ladri in viale Roma 230, a Guidonia Centro

Nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 febbraio i ladri sono andati a segno da “Prink”, il negozio specializzato nella vendita di cartucce, toner, stampanti e accessori per i telefoni cellulari in viale Roma 230, in pieno Centro cittadino.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, ad agire verso mezzanotte e 50 sarebbero stati due balordi, mentre un terzo uomo è rimasto al volante di una Fiat 500 Abarth di colore chiaro.

Sopra e sotto, alcune immagini del furto

I ladri hanno prima tentato invano di forzare la serranda di destra con un piede di porco, quindi hanno ripiegato su quella di sinistra riuscendo a scardinarla.

A quel punto hanno demolito la vetrata facendo irruzione nel locale, ma è scattato l’allarme che ha svegliato il vicinato.

A detta dei testimoni, i ladri sarebbero usciti dal negozio dopo appena un minuto, come dimostra anche l’entità del bottino: una scatola contenente pezzi di ricambio per la riparazione degli smartphone, cavi e cuffiette per i cellulari, per un ammontare complessivo di circa 600 euro.

I titolari hanno anche messo in conto gli oltre 500 euro di danni per la sostituzione delle serrature della saracinesca forzata e della vetrata demolita.

Vale la pea ricordare che “Prink”, attività a gestione familiare aperta nel 2007, era già stata presa di mira dai ladri a dicembre 2024: in quel caso i balordi portarono via dalla cassa circa 750 euro in monete.

“Stavolta – commentano amareggiati i titolari – alla cassa non si sono neppure avvicinati.

Oltre la paura, la rabbia e un po’ di rassegnazione, visto che non è la prima volta, vorremmo far riflettere sull’orario in cui è accaduto il fatto.

Non è possibile ritrovarsi nel bel mezzo di un furto magari rientrando a casa dopo essere andati a mangiare una pizza: siamo in balia di questi esseri che non hanno paura più nulla perché tanto restano impuniti, con il rischio anche di ritrovarsi coinvolti involontariamente.

Pensiamo ai vicini che abitano nelle case accanto che ci hanno prontamente avvisati”.