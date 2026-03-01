GUIDONIA – Fuggita dalla toeletta, Cloe salvata tra le auto in corsa da Protezione Civile e passanti

Era talmente impaurita che ha iniziato a correre zigzagando in mezzo alla strada tra le auto in corsa.

Più di qualche automobilista è riuscita a schivarla, ma fermarla è stato tutt’altro che semplice.

E quando i passanti e i volontari ci sono riusciti, lei tremava ancora come una foglia.

E’ la storia a lieto fine che ieri pomeriggio, sabato 28 febbraio, a Guidonia ha visto come protagonista Cloe, una graziosa barboncina di nome Cloe che l’Associazione di Protezione Civile “Volontari Valle Aniene Associati” ha riconsegnato alla proprietaria dopo attimi di preoccupazione e paura per tutti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, tutto è accaduto verso le ore 14 in via delle Genziane, nel quartiere di Colle Fiorito, la strada che collega viale Roma al Centro commerciale “Tiburtino Shopping Center”.

Una squadra di volontari dell’Associazione “VVAA” guidata dalla Presidente Serena Di Paolo a bordo di un pick up, dopo un giro di perlustrazione del territorio, stava tornando nella sede di via Lago dei Tartari, al Bivio di Guidonia.

Giunti all’altezza dell’intersezione con via delle Mimose, gli operatori di Protezione Civile hanno trovato la strada bloccata dalle auto ferme e dai conducenti scesi nel tentativo di fermare la barboncino.

Pare che Cloe corresse verso il Centro commerciale ma sulla corsia per Guidonia e zigzagasse anche nell’altra carreggiata rischiando di essere investita.

Dopo vari tentativi da parte degli automobilisti, è stata la conducente di una vettura a riuscire a fermarla e a consegnarla sana e salva ai volontari della Protezione civile.

A quel punto, Cloe è stata portata presso la Clinica Veterinaria Guidonia, dove attraverso la lettura del microchip è stata rintracciata la proprietaria.

Disperata, la donna ha raccontato di avere altri due barboncini che ieri mattina avrebbe dovuto portare presso una toeletta di Guidonia.

La prima ad essere accompagnata all’interno del locale era stata proprio Cloe, dopodiché la proprietaria sarebbe andata a prendere gli altri due all’interno dell’auto.

Ma mentre la signora accedeva con gli altri due cani nella toeletta, la barboncina sarebbe fuggita via lungo la strada.

Passata la paura, la proprietaria è tornata alla toeletta con Cloe in braccio per farla più bella.