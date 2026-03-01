Una gardenia e un’ortensia, due fiori in armonia, simboli di un legame profondo tra le donne e la sclerosi multipla.

A Moricone torna “Gardensia”, un’iniziativa speciale che unisce la bellezza della natura alla solidarietà promossa da 20 anni nelle piazze italiane dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) in occasione della Giornata Internazionale della Donna sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle ore 9 alle ore 19, davanti al centro Anziani di viale Roma 1, la Pro Loco di Moricone presieduta da Natale Tonelli organizzerà una vendita di piante il cui ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca sulla Sclerosi Multipla.

L’iniziativa è patrocinata dall’amministrazione comunale: con la delibera numero 11 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta guidata dal sindaco Giovanni Battista Pascazi ha infatti concesso all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla APS l’utilizzo gratuito del suolo pubblico.

La Sclerosi Multipla, malattia che colpisce in modo doppio le donne rispetto agli uomini, fa il suo ingresso nella vita tra i 20 e i 30 anni, un periodo di grandi progetti e sogni.

“La sclerosi multipla – commenta il Presidente della Pro Loco di Moricone Natale Tonelli – è una malattia che colpisce molte persone e le loro famiglie, e insieme possiamo fare la differenza. Acquistando una pianta, non solo abbellirete le vostre case e giardini, ma contribuirete anche a sostenere una causa importante.

Vi invitiamo a partecipare numerosi! Insieme possiamo dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

Vi aspettiamo!”.

L’anno scorso “GardenSia 2025” a Moricone ottenne uno straordinario risultato: la Pro Loco in sole due ore riuscì a vendere quasi 100 piantine di gardenia e ortensia, contribuendo così alla raccolta fondi a favore dell’AISM (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).