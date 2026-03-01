TIVOLI – Si allontana da casa e non torna: chi ha visto Sebastian?

Si chiama Sebastian Mihaita Glinischi, ha 14 anni,vive con la famiglia a Tivoli e di lui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, sabato 28 febbraio.

Per questo i genitori hanno presentato denuncia di scomparsa e lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV.

Secondo l’appello, Sebastian si è allontanato da casa ieri alle ore 14, si sposta con un monopattino che potrebbe aver esaurito la carica.

Alto un metro e 75 per 60 chilogrammi, Sebastian ha i capelli castano scuro.

Al momento della scomparsa indossava un piumino nero lucido, felpa vellutata nera con cappuccio, pantalone di velluto nero e scarpe nere “Asics”.

Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV evidenzia che chiunque abbia sue notizie o lo stia ospitando è pregato di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine al numero 112 oppure il numero 388 1894493.

“Si ricorda – si legge nell’appello del Comitato – che è stata presentata denuncia di scomparsa dalla famiglia e che l’eventuale ospitalità a un minore senza il consenso dei genitori può comportare responsabilità penali”.