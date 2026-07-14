GUIDONIA – “Riaprire la vecchia stazione”: petizione al sindaco per trattare con Rfi

Riaprire il tavolo tecnico per riaprire la vecchia stazione di Guidonia.

E’ l’obiettivo della raccolta firme promossa da ​Alleanza Verdi e Sinistra Guidonia, Movimento 5 Stelle Guidonia e Rifondazione Comunista Guidonia che stamane, martedì 14 luglio, alle ore 10, verrà protocollata a Palazzo Matteotti per essere destinata al sindaco Mauro Lombardo.

“La raccolta firme – spiegano i promotori in un comunicato stampa – è stata condotta in perfetta conformità con l’Articolo 10 dello Statuto Comunale, il quale prevede che i cittadini possano interpellare direttamente l’Amministrazione su temi di rilevante interesse pubblico.

Oggi protocolliamo ufficialmente l’atto istituzionale vincolante, che obbliga legalmente il Sindaco a risponderci per iscritto entro 60 giorni. Le firme verranno depositate anche presso RFI (rete ferroviaria dello stato )”.

“Il Sindaco ha dichiarato che la chiusura dello scalo storico è stata decisa in tavoli tecnici del 2008 e 2014 – spiegano verdi, pentastellati e comunisti – ​Il Piano del Trasporto Pubblico del Bacino Metropolitano, approvato a ottobre 2024 (pieno mandato di questa Amministrazione), stabilisce a pagina 34 la netta coesistenza e complementarietà dei due scali. Gli atti ufficiali dicono che la stazione di Guidonia Centro doveva mantenere il suo ruolo per i treni regionali veloci.

​Nessuna chiusura era “obbligata dal passato”.

Se RFI e la Regione hanno tagliato i servizi nel 2026, l’Amministrazione doveva far valere il Piano del 2024. Ed è su questo che il Sindaco dovrà rispondere formalmente”.