Vittoria annunciata, Sal da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026

E’ Sal da Vinci il vincitore del Festival di Sanremo 2026.

Con il brano ‘Per sempre sì’, il cantante napoletano ha dominato la kermesse dall’inizio alla fine, interagendo con pubblico, giornalisti e addetti ai lavori. E durante la finale di ieri sera è sceso in platea improvvisando un ballo con Mara Venier.

Al secondo posto Sayf, con il brano ‘Tu mi piaci tanto’: il giovane cantante genovese, di origini tunisine, è stata la vera sorpresa del Festival e ha scalato la classifica serata dopo serata.

Terzo con il brano ‘Che fastidio!’, è Ditonellapiaga, protagonista assoluta del Festival vincitrice anche del premio per il miglior componimento musicale, votato dai maestri d’orchestra, e della serata cover di venerdì in coppia con TonyPitony con “The Lady is a Tramp”.

Arisa, con il brano ‘Magica favola’, arriva quarta al Festival di Sanremo 2026, incassa una settimana di standing ovation e si conferma una delle voci più potenti e amate della musica italiana.

Quinto posto e Premio per il Miglior Testo a Fedez e Marco Masini con ‘Male necessario’.

Nonostante il nono posto finale, Serena Brancale ha vinto il Premio della Sala stampa Lucio Dalla con ‘Qui con me’, cantata in finale con l’abito della madre scomparsa.

Questa la classifica finale dal sesto al 30/o posto di Sanremo 2026.

6 – NAYT “Prima che”

7 – FULMINACCI “Stupida fortuna”

8 – ERMAL META “Stella stellina”

9 – SERENA BRANCALE “Qui con me”

10 – TOMMASO PARADISO “I romantici”

11 – LDA & AKA 7EVEN “Poesie clandestine”

12 – LUCHÈ “Labirinto”

13 – BAMBOLE DI PEZZA “Resta con me”

14 – LEVANTE “Sei tu”

15 – J-AX “Italia starter pack”

16 – TREDICI PIETRO “Uomo che cade”

17 – SAMURAI JAY “Ossessione”

18 – RAF “Ora e per sempre”

19 – MALIKA AYANE “Animali notturni”

20 – ENRICO NIGIOTTI “Ogni volta che non so volare”

21 – MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE “La felicità e basta”

22 – MICHELE BRAVI “Prima o poi”

23 – FRANCESCO RENGA “Il meglio di me”

24 – PATTY PRAVO “Opera”

25 – CHIELLO “Ti penso sempre”

26 – ELETTRA LAMBORGHINI “Voilà”

27 – DARGEN D’AMICO “AI AI”

28 – LEO GASSMANN “Naturale”

29 – MARA SATTEI “Le cose che non sai di me”

30 – EDDIE BROCK “Avvoltoi”