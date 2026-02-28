FORMELLO – Macellaio schiacciato dal muro di contenimento: il Comune è parte offesa

E’ morto schiacciato dal crollo di un muro di contenimento che si è abbattuto sulla sua abitazione.

Umberto D’Errico, 58enne macellaio di Formello deceduto il 12 febbraio scorso

La tragica fine di Umberto D’Errico, 58enne deceduto nella tarda serata dello scorso 12 febbraio, ha choccato la comunità di Formello, piccolo Centro della provincia Nord di Roma dove l’uomo gestiva la macelleria “Paradiso delle Carni” ed era noto, stimato e benvoluto.

Lui deceduto, due persone residenti nella sua stessa palazzina ferite, altri dieci occupanti dello stabile di via della Villa evacuati in via precauzionale per individuare con assoluta certezza le cause e gli eventuali responsabili.

Sul caso indaga la Procura di Tivoli, competente per territorio.

Il muro di contenimento crollato sull’abitazione di Umberto D’Errico

L’amministrazione comunale di Formello si dichiara parte offesa.

Per questo con la delibera numero 27 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata lunedì scorso 23 febbraio la giunta comunale guidata dal sindaco Gian Filippo Santi ha incaricato l’Avvocato Mario Pistolese di Roma di rappresentare il Comune di Formello e di svolgere accessi, anche presso il Pubblico Ministero di Tivoli titolare delle indagini, per avere documentazione e per individuare sia eventuali responsabili del crollo che ha causato il decesso di Umberto D’Errico sia proprietario e/o custode dell’area coinvolta nell’evento, anche ai fini di un’azione di responsabilità.

La giunta ha inoltre conferito all’Avvocato Pistolese la facoltà di accedere a tutti i documenti presenti negli

Uffici comunali, attinenti alla situazione del muro parzialmente crollato lo scorso 12 febbraio 2026.

Secondo una prima ricostruzione la tragedia è avvenuta verso le ore 22:45.

Da giorni su Formello si erano abbattute copiose piogge che probabilmente hanno indebolito il muro di contenimento che ha ceduto all’improvviso, crollando sull’edificio sottostante e sfondando la parete dell’abitazione al piano terra: Umberto D’Errico è rimasto intrappolato sotto le macerie della sua camera da letto, per lui non c’è stato nulla da fare.

Lunedì scorso 23 febbraio alle ore 15 nella Chiesa Madre di San Lorenzo Martire la comunità di Formello ha dato l’ultimo saluto a Umberto D’Errico e per l’occasione il Sindaco Gian Filippo Santi ha proclamato il lutto cittadino.