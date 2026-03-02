Vitello cade nella rete fognaria

Intervento straordinario dei vigili del fuoco stamane, lunedì 2 marzo, a Marino, per il salvataggio di un vitello caduto all’interno della rete fognaria.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, il fatto è avvenuto alle ore 9:40 in via Giovanni Prati 70, a Santa Maria delle Mole, a Marino.

Sul posto è intervenuta una squadra di pompieri e il Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (SAF), specializzato nel soccorso in ambienti impervi, alti, profondi o alluvionali, che hanno prima localizzato e successivamente estratto il giovane bovino tramite una manovra Saf.

L’animale è stato subito affidato alle cure del veterinario presente sul posto in buone condizioni di salute.