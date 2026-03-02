NEROLA – Al via i lavori sulla Strada provinciale  Fonte Calamaro

Interventi della Città Metropolitana di Roma Capitale

Questa mattina, lunedì 2 marzo, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha cominciato i lavori di ripulitura della Strada Provinciale 8/c Fonte Calamaro, nel Comune di Nerola.
Secondo una nota della Consigliera Delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture Manuela Chioccia, nei prossimi giorni cominceranno i lavori di rifacimento della pavimentazione che termineranno nella giornata di giovedì, salvo tempo avverso.
I lavori di rifacimento comprendono il tratto iniziale al chilometro 3+500 della Strada Provinciale di Palombara e il tratto finale al chilometro 2+400 della Strada Provinciale Nerola Montorio.
Una volta conclusi i lavori, verrà ristabilita la segnaletica orizzontale.
