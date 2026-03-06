TIVOLI – Referendum Giustizia, per il “Sì” arriva Bobo Craxi

A Tivoli proseguono le iniziative in vista del Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere del 22 e 23 Marzo prossimi.

Domani, sabato 7 marzo 2026, alle ore 17,00, presso la Sezione tiburtina del Partito Socialista Italiano in Via della Rosolina 64, Villa Adriana, i Socialisti spiegano le loro ragioni per il SI al prossimo Referendum Giustizia.

All’incontro, moderato da Antonio Picarazzi, interviene l’Onorevole Bobo Craxi, Presidente del Comitato per il “Sì” del Psi, figlio del grande statista di sinistra Bettino Craxi, leader del Partito e presidente del Consiglio dal 1983 al 1987.

Insieme a Bobo Craxi saranno presenti il Senatore Gianfranco Schietroma, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e l’Avvocato penalista del Foro di Roma e consigliere comunale del Psi a Tivoli Marco Di Nicolò.

L’incontro è aperto a tutti i Cittadini.