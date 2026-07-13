SUBIACO – Torna “Theriva”, tre giorni di birra e musica

Torna THERIVA con la sua seconda edizione: tre giorni di birra Aimara all’ombra del Ponte di San Francesco, a Subiaco.

L’idea è quella di entrare a gamba tesa nel caldo di luglio con il fresco dell’Aniene e la nostra birra.

THERIVA non è solo una festa: è il nostro modo di aprire le porte di casa, mostrarvi ciò che ci piace, farvi ascoltare la musica che amiamo e condividere con chi verrà le nostre passioni. Per noi la birra è comunità e ci piace invitare nuove persone a far parte della nostra.

Sul main stage dell’evento ci saranno, ovviamente, le nostre birre, nate come sempre dalla voglia di produrre le bevute che amiamo: equilibrate e con quel tocco old school che ci piace tanto.

E, visto che quando possiamo facciamo roba in stile anglosassone, per l’occasione ci saranno due novità: One Drop, una Pale Ale in stile inglese con un tocco moderno nella luppolatura, e un cask rack per servire a pompa le nostre produzioni in stile anglosassone.

Bonus: ovviamente non ci sarà solo birra, ma anche un intero angolo cocktail bar curato dallo staff de La Stoccia.

La birra sarà il pezzo forte della festa, ma non sarà l’unica protagonista: per tutti e tre i giorni ci saranno tanta musica, iniziative artistiche e culturali, l’estemporanea di street art del sabato, due talk letterari, visite guidate in birrificio per gli appassionati nelle giornate di venerdì e sabato, oltre a una selezione di attività sportive e culturali disponibili sul territorio durante il weekend, a tariffa agevolata per chi parteciperà a THERIVA.

THERIVA in breve

Musica

Venerdì 24 luglio: DJ Paletta e La Perros Mojados.

Sabato 25 luglio: Fabric e, a chiudere la serata, DJ Baro.

Domenica 26 luglio: DJ Roberto Corsi.

Food

Le proposte di street food con panini, fritti e arrosticini, insieme a proposte vegetariane adatte a tutti.

Il programma completo di THERIVA

24/07

H18:00 Apertura stand

H18:30 Brewery Tour e presentazione One Drop (Pale Ale) – su prenotazione

H19:30 Brewery Tour e presentazione One Drop (Pale Ale) – su prenotazione

H21:00 La Perros Mojados (live)

H23:00 Alex Paletta (dj set)

25/07

H17:00 Apertura stand

H17:30 Inizio estemporanea di street art

H18:00 Presentazione del libro La Guardiana di Caterina Battilocchio, in collaborazione con Subiaco Letteraria

H19:00 Brewery Tour e presentazione One Drop (Pale Ale) – su prenotazione

H19:30 Degustazione alla cieca di quattro birre Aimara

H22:00 Fabric (live)

H23:30 DJ Baro (Colle der Fomento, dj set)

26/07

H17:00 Apertura stand

H18:00 Talk con Valerio Nicolosi, in collaborazione con Subiaco Letteraria

H21:30 Roberto Corsi (dj set)