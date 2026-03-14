TIVOLI – Kick Boxing, Riccardo Ramadori vince il Titolo Italiano Fight 1

Riccardo Ramadori conquista il Titolo Italiano Fight1 FCR 85 chilogrammi al “Chiaravalle Fight Contest”.

Domenica 8 marzo il 28enne atleta romano ha portato i colori del “Team Pitbullstorai” di Tivoli sul gradino più alto del podio nell’ambito della manifestazione organizzata dal Club “Natural Center Bulldog Team” in collaborazione col comitato Fight1 Marche.

Dopo una dura preparazione nella palestra di Tivoli guidata dal Maestro Sergio Storai, Riccardo Ramadori ha conquistato il Titolo battendo Gheorge Tentu della “Bulldog Team-Natural Center”.

Ramadori, impegnato professionalmente nel settore della logistica sanitaria per cure palliative, vede nel combattimento lo specchio della vita stessa.

“Ho scelto questo sport – spiega il campione – perché il combattimento è la forma originale della competizione, sul ring non hai compagni di squadra che coprono un tuo errore e non puoi chiamare time out se sei stanco. Lì sopra esce fuori chi sei veramente.

La vittoria per me è un tassello importante in un mosaico che mi impegno di accrescere ogni giorno di più, sia di crescita sportiva che di crescita personale“.