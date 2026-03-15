Nella città del Nordest proseguono le iniziative in vista del Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 Marzo prossimi, quando gli elettori saranno chiamati a decidere su separazione delle carriere e doppio Csm.

Si è svolto stamane, domenica 15 marzo, a Montelibretti il Gazebo informativo di Fratelli d’Italia per votare “Sì”.

Erano presenti il Sindaco Luca Branciani di FdI, il vicesindaco Giuseppe Gioia della Lega, il consigliere di minoranza Pierluigi Vitali Forza Italia e la consigliera di maggioranza Federica Lombardi di Noi Moderati.

Hanno partecipato anche l’onorevole di Fratelli d’Italia e sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi e Paolo Della Rocca, Presidente dell’Ater Provincia di Roma.