FONTE NUOVA – Lotta allo spaccio, presi due albanesi col carico di cocaina e crack

Venerdì 13 marzo i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, unitamente ai militari del Nucleo Elicotteri Roma-Urbe e dei cinofili della Compagnia Carabinieri Aeroporti Fiumicino, nonché con l’ausilio di personale della Polizia Locale di Fonte Nuova e dell’Asl Roma 5, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità.

L’operazione, che si è sviluppata nel comune di Fonte Nuova, ha interessato in modo specifico le arterie nevralgiche del centro abitato, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno arrestato 2 uomini, entrambi di origine albanese, gravemente indiziati di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo, un 26enne, è stato fermato e controllato a bordo di una utilitaria a noleggio dai Carabinieri della Stazione di Mentana e si è da subito mostrato particolarmente nervoso all’attività dei militari i quali, dopo attente verifiche, hanno rinvenuto oltre 115 grammi di crack, in un unico involucro.

Poco dopo, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno fermato su un’altra utilitaria a noleggio un 24enne albanese, trovato in possesso di oltre 15 grammi di crack, suddivisi in 27 dosi, ed oltre 17 grammi di cocaina, suddivisi in 30 dosi.

Al termine della formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, sono stati entrambi tradotti presso il carcere di Rebibbia, in attesa delle decisioni del Tribunale.

Durante i controlli alla circolazione stradale, svolti unitamente al personale della Polizia Locale di Fonte Nuova, altre 4 persone sono state denunciate in stato di libertà.

In particolare due 19enni albanesi ed un 56enne italiano sono stati denunciati poiché gravemente indiziati di spaccio. I due giovani, dopo un controllo, sono stati trovati in possesso di 2 grammi di cocaina suddivisi in più dosi ed oltre 350 euro in banconote di piccolo taglio, mentre il 56enne è stato fermato con oltre 4 grammi cocaina, suddivisi in più dosi, ed oltre 100 euro in contanti.

Infine, un 20enne congolese è stato sorpreso, per la seconda volta in due anni, alla guida di una utilitaria a noleggio senza aver mai conseguito la patente di guida.

Altre 9 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, sequestrando complessivamente oltre 18 grammi di hashish.

I controlli dei Carabinieri, unitamente a personale dell’Asl Roma 5 e della Polizia Locale di Fonte Nuova, sono stati estesi anche ad alcune attività di ristorazione.

Le verifiche hanno consentito di rilevare, in alcuni casi, gravi mancanze igienico sanitarie, tanto che, per un ristorante è scattata la chiusura dell’attività.

Nel corso delle attività sono stati complessivamente sequestrati oltre 40 chilogrammi di alimenti, privi di qualsiasi etichettatura, ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 9.000 Euro.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo diretti dal Capitano Carmine Rossi unitamente al personale della Polizia Locale di Fonte Nuova hanno identificato oltre 200 persone e controllato oltre 150 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 11.000 euro; 5 le patenti di guida ritirate.