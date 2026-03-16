VALMONTONE – Controlli stradali, 5 automobilisti denunciati e multe per oltre 5 mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno concluso un articolato servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i comuni di Colleferro, Artena e Valmontone.

L’operazione, condotta nell’ambito di un dispositivo di sicurezza predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma per il contrasto ai reati predatori nel fine settimana, ha portato alla denuncia di 5 persone all’Autorità Giudiziaria e alla segnalazione di 4 giovani alla Prefettura di Roma quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, i Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino romeno di 47 anni, residente a Segni, coinvolto in un sinistro stradale e risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite di legge. Nei suoi confronti sono scattati il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Nel corso dei pattugliamenti notturni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) di Colleferro hanno denunciato altri due conducenti — un 41enne e un 26enne, entrambi di Artena — che si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di alterazione psicofisica. Anche per loro è stato disposto il ritiro della patente, con successiva sospensione da parte dell’Autorità Prefettizia.

I Carabinieri di Gavignano hanno denunciato un 42enne di Paliano trovato alla guida della propria autovettura con un coltello a serramanico occultato nel marsupio. L’arma, appuntita e lunga 11 cm, è stata sottoposta a sequestro. Contestualmente, i militari del N.O.R.M. di Colleferro hanno denunciato un 42enne di San Cesareo (RM) che, durante un controllo, ha esibito una carta d’identità contraffatta, priva del microchip obbligatorio per legge e anch’essa sequestrata.

Il massiccio dispiegamento di pattuglie ha permesso di sottoporre a controllo complessivamente circa un centinaio di persone. Tra queste, i militari del N.O.R.M. di Colleferro e della Stazione di Gavignano hanno segnalato alla Prefettura di Roma quattro giovani — tra cui un residente nella provincia di Frosinone — quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel medesimo contesto sono state sequestrate modiche quantità di hashish e cocaina, ritirate tre patenti di guida e comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 5.500 euro.

L’operazione della Compagnia di Colleferro si inquadra in un ampio dispositivo di sicurezza con l’obiettivo specifico di intercettare veicoli sospetti e soggetti dediti a furti in abitazione durante il fine settimana, quando l’assenza dei proprietari rende le case più vulnerabili.

La presenza costante e capillare delle pattuglie dell’Arma nelle zone sensibili e lungo le principali arterie di collegamento rappresenta la risposta concreta e quotidiana dei Carabinieri alle esigenze di sicurezza dei cittadini: un presidio che non si ferma, che non abbassa la guardia, e che opera ogni giorno per garantire legalità e tranquillità sul territorio.