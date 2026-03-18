CANTERANO – Cimitero, riparate le fontanelle e acquistati nuovi annaffiatoi

Il Comune di Canterano annuncia l’ultimazione di alcuni lavori al cimitero per la cura e il decoro dei luoghi della memoria.



L’intervento ha riguardato la riparazione delle fontanelle che, dopo i necessari interventi di manutenzione, sono nuovamente efficienti e pronte all’uso.

Inoltre il Comune ha acquistato nuovi annaffiatoi e installato una struttura dedicata appositamente progettata per riporli in modo ordinato.



“Si tratta di piccoli ma importanti miglioramenti per facilitare la cura dei fiori e dei loculi dei nostri cari – scrive in un comunicato il Comune di Canterano – Facciamo appello al senso civico di tutti: invitiamo i cittadini a utilizzare le attrezzature con cura e, soprattutto, a riporre sempre le brocche nell’apposita struttura dopo l’uso.

Solo con la collaborazione di ognuno potremo garantire ordine e disponibilità del servizio per tutti”.