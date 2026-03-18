GUIDONIA – Urbanistica, un nuovo quartiere in riva al Fosso delle Prata 

La prima volta è stato presentato nel 2014, ma non andò in porto (CLICCA E GUARDA IL PROGETTO DEL 2014).

A distanza di 12 anni torna di attualità il cosiddetto progetto dei Lotti Mannaresi, il Programma integrato di intervento di riqualificazione urbanistica proposto dalla società “Immobiliare Mannarese Srl”, proprietaria di un’area grande più di 4 ettari e mezzo a ridosso dello stadio comunale Attilio Ferraris di Villanova di Guidonia.

Una veduta aerea dell’area interessata dal progetto in variante al Piano Regolatore Generale

Nei giorni scorsi il Progetto è stato illustrato a Palazzo Guidoni nel corso della Commissione Urbanistica prima di essere portato come punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale.

Per realizzare il nuovo quartiere, infatti, è necessaria una variante al Piano Regolatore Generale comunale vigente.

Tuttavia, pare che il Piano sia stato discusso in maggioranza senza trovare un’intesa comune per essere votato nella prossima seduta del Consiglio.

Sopra e sotto, due immagini del progetto della “Immobiliare Mannarese Srl”

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il progetto, firmato dall’Architetto Mario Luzi di Guidonia, si estende su una superficie di 46.450 metri quadrati classificata come Zona F, ovvero destinata ad attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico, come scuole, ospedali, impianti sportivi, uffici pubblici e verde attrezzato, compresa via Pietro Micca, via Giuseppe Mazzini, via Giuseppe Garibaldi e il cosiddetto Fosso delle Prata, il corso d’acqua che segna la linea di confine tra il Comune di Guidonia Montecelio e quello di Tivoli all’interno del quale vengono convogliate le acque dei Comuni di Palombara, Marcellina, oltre che del bacino estrattivo delle cave di travertino.

L’area è della “Immobiliare Mannarese Srl”, società costituita nel 1956 con sede in Via San Gregorio 53, a Milano, e sede operativa in via Giuseppe Garibaldi 115, a Villanova di Guidonia, amministrata dal 27enne Lorenzo Cipriani, imprenditore di origine tedesca residente in provincia di Siena, con un capitale sociale pari a 10.329 euro e 14 centesimi suddivisi tra il 54enne imprenditore Massimiliano Cipriani e la 29enne imprenditrice Melissa Ester Erika Cipriani, titolare dell’allevamento di cavalli e della scuderia di famiglia.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, nell’area di 46.450 metri quadrati il progetto prevede lo sviluppo di una cubatura pari a 40.985 metri cubi con circa 400 abitanti insediabili in fabbricati residenziali alti massimo 5 piani fuori terra.

Il Progettista Mario Luzi ha previsto un Polo polivalente destinato ad ospitare centro anziani, delegazione, sede della Polizia locale e attrezzature di servizio pubblico, che sarà ceduto al Comune con parcheggi pubblici.

Previsti anche uffici e attività commerciali, 206 posti auto a raso pubblici, l’ampliamento e il rifacimento di alcuni tratti di via Pietro Micca e Via Giuseppe Mazzini.

Uno scorcio del Fosso delle Prata, confine tra il Comune di Guidonia Montecelio e quello di Tivoli

A ridosso lungo del Fosso delle Prata una Fascia verde naturale con la piantumazione di alberi ad alto e medio fusto.

Infine, campi da tennis/polivalente e piscina semi-olimpionica.