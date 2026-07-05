GUIDONIA – La chiusura della stazione divide i commercianti

di Claudia Serena Pauselli

La chiusura della vecchia stazione di Guidonia Montecelio ha riacceso il dibattito tra i commercianti del centro. Tra le attività si respira un clima di preoccupazione, anche se molti sottolineano come le difficoltà del commercio locale non siano nate con questo cambiamento. Per alcuni, infatti, la chiusura della stazione rappresenta soltanto l’ultimo tassello di una situazione già complessa.

Non tutti, però, la pensano allo stesso modo. C’è anche chi guarda al futuro con maggiore ottimismo e vede in questa novità un’opportunità per la propria attività.

Secondo alcuni commercianti, con la chiusura della stazione il parcheggio di via Francesco Baracca potrebbe tornare a essere maggiormente disponibile per la clientela. La riduzione delle auto lasciate in sosta dai pendolari potrebbe infatti rendere più semplice trovare parcheggio per chi si reca in centro per fare acquisti, evitando di doversi spostare in aree più distanti.

È il caso di Fabrizio Vitale, della Tabaccheria Vitale, che non teme una diminuzione del passaggio delle persone. Al contrario, ritiene che la disponibilità di un maggior numero di parcheggi possa rappresentare un vantaggio per le attività del centro.

«Il parcheggio libero dovrebbe essere solo un elemento di miglioria. Parecchi miei clienti si lamentano del fatto che non possono fermarsi o che abbiano ricevuto delle multe anche solo per una breve sosta. Il fatto di trovare parcheggio e poter fare i propri acquisti in assoluta comodità e tranquillità può portare solo cose buone», afferma.

Di diverso avviso è invece Mauro Bevilacqua, responsabile dell’agenzia Tecnocasa, presente a Guidonia da quindici anni. Pur riconoscendo che la maggiore disponibilità di parcheggi potrebbe agevolare la clientela, ritiene che la chiusura della stazione avrà un impatto significativo sul commercio della zona.

«Sicuramente avrà un impatto importante perché verrà meno tutto il passaggio dei pendolari e delle persone che usufruiscono della stazione. Da un lato sarà più semplice trovare parcheggio davanti all’ufficio, ma dall’altro ci sarà inevitabilmente meno passaggio pedonale e, di conseguenza, minore visibilità per le attività commerciali».

Il cambiamento divide le opinioni, ma solo il tempo dirà quali saranno gli effetti reali sul futuro del commercio nel centro di Guidonia.