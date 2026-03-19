CAVE – Furto in villa sventato dai carabinieri: arrestato ladro cileno

Venerdì sera 13 marzo scorso, i Carabinieri della Stazione di Cave hanno arrestato un 28enne cileno, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 19 marzo, dal Comando provinciale dell’Arma, a seguito di segnalazione giunta al 112 da parte di un vicino che aveva notato le luci in una casa in via Clementi nonostante i proprietari non fossero presenti in quel momento, i Carabinieri sono intervenuti e, giunti immediatamente sul posto, hanno sorpreso tre malviventi, che avevano già messo a soqquadro l’abitazione e prelevato gioielli e contanti, ma anche valigeria di lusso e capi d’abbigliamento firmato dei proprietari.

I tre, per guadagnarsi la fuga, non hanno esitato ad aggredire i militari, anche lanciando sedie e oggetti presenti nell’abitazione. Nonostante la violenta resistenza, i Carabinieri sono riusciti a bloccare l’indagato, giunto in Italia da appena 20 giorni.

A un secondo uomo, anche lui cittadino cileno, i militari sono riusciti a sfilare il passamontagna nel corso della colluttazione. È stato così identificato, poiché già noto agli operanti, e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.

Il terzo complice, con il volto occultato, è riuscito a dileguarsi, ma le ricerche sono in corso.

L’arrestato è stato condotto innanzi al Giudice per le Indagini preliminari di Tivoli, che ne ha convalidato l’arresto disponendo il trasferimento nel carcere di Roma Rebibbia.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai proprietari della villa.

I tre Carabinieri, contusi per la violenta aggressione, rientreranno a breve in servizio.

L’intervento, efficace e tempestivo, è stato possibile grazie alla costante perlustrazione effettuata dai Carabinieri sull’intero territorio della Compagnia di Palestrina.

I Carabinieri raccomandano a tutti i cittadini di non lasciare le chiavi della propria abitazione sulle autovetture in sosta. Proprio il furto delle chiavi della villa, sottratte dall’autovettura delle vittime, ha permesso infatti ai tre malviventi di avere facile accesso all’abitazione.