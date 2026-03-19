SAN CESAREO – Gratta e vinci, colpo da 20 mila euro con “Mega Miliardario New”

Festeggia il Lazio con il Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”.
Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a San Cesareo, in provincia di Roma, è stata centrata una vincita da 20 mila euro presso il punto vendita in Via Prenestina Nuova, 27.
Nel Lazio, i giochi sono in una fase di sostanziale stabilità: i dati elaborati da Agipronews confermano una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di circa 1,6 miliardi di euro nei punti vendita, in linea con l’anno precedente.
Anche i numeri del gioco retail nella provincia di Roma restano praticamente stabili: la spesa si è fermata, infatti, a 1,1 miliardi di euro, così come i dodici mesi precedenti