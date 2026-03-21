MARCELLINA – Carlo Belli, donati 451 euro all’Airc in ricordo della vittima del pirata

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 21 Marzo 2026

Fondi raccolti durante il funerale, l'annuncio della moglie Patrizia Montanari

Ammonta a 451 euro e 50 centesimi la somma interamente devoluta alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro in ricordo di Carlo Belli, il pensionato 78enne di Marcellina falciato da un’auto pirata domenica mattina 8 marzo e deceduto 4 giorni dopo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

 

Carlo Belli, il pensionato 78enne travolto e ucciso da un’auto pirata a Marcellina

 

Ad annunciarlo con un post pubblicato stamane, sabato 21 marzo, sul Gruppo Facebook “Sei di Marcellina se ……” è la moglie dell’anziano travolto e ucciso dalla Smart pirata condotta da Bruno V., 29enne italiano di Marcellina.

Carlo Belli insieme all’amata moglie Patrizia Montanari: la coppia abitava a Marcellina dal 2007

 

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“Desidero ringraziare tutti per la vicinanza al nostro dolore – si legge nel post della vedova che ha allegato anche il bonifico – è stata raccolta la somma di euro 451.40 interamente devoluta alla fondazione AIRC.

GRAZIE”.

 

Il bonifico a favore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro

Vale la pena ricordare che i funerali di Carlo Belli sono stati celebrati ieri pomeriggio, venerdì 20 marzo, nella chiesa di Cristo Re a Marcellina.

La moglie, Patrizia Montanari, e i figli Cristina e Alessandro, avevano richiesto ai partecipanti di non spendere soldi per i fiori, ma eventualmente di donare alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, versando un’offerta nella cassettina riportata sul libro firme in chiesa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

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Originario di Roma, Belli era un ex dipendente Atac, verniciatore specializzato nell’officina dell’azienda dei trasporti capitolina.

In pensione dal 2007, Carlo e la moglie Patrizia 19 anni fa si erano trasferiti in via Colle Falco a Marcellina, in un villino bifamiliare accanto alla figlia Cristina, al genero e ai due nipoti.

“Un nonno esemplare – lo ricordano in casa – ha cresciuto i 4 nipoti e i nipoti vivevano per lui”.

Carlo Belli è stato sepolto nel camposanto di Marcellina.

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