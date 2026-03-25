MARANO EQUO – Sulla vecchia scuola degli anni ’30 sorgerà un centro polifunzionale

A Marano Equo la Città Metropolitana di Roma Capitale ha inaugurato il cantiere per la realizzazione di un nuovo centro polifunzionale che ospiterà attività culturali e sociali, dando al comune per la prima volta uno spazio pubblico adeguato ad ospitare le numerose associazioni cittadine, impegnate nella continuità delle tradizioni culturali, folkloristiche e umanitarie.

I lavori sono finanziati con quasi 1,2 milioni di euro dal Pnrr.

Secondo un comunicato stampa di Città Metropolitana, l’edificio sorgerà nell’area dove attualmente esiste un edificio scolastico realizzato nel 1939, oggi in stato di abbandono e caratterizzato da evidenti segni di ammaloramento strutturale, sul quale un primo intervento di ristrutturazione, nel 2009, non è mai stato portato a termine.

Mantenendo il sedime della struttura precedente, l’intero edificio verrà ricostruito e ammodernato e sarà costituito da tre padiglioni interni, destinati a feste, conferenze e riunioni di vario tipo, e due corti esterne, che potranno ospitare un teatro all’aperto, giochi per bambini, assemblee ed eventi pubblici.

Si tratta di uno dei 68 interventi del PUI Cultura che tra Roma e i diversi comuni del territorio che hanno presentato progettualità vedranno nascere altrettante biblioteche e poli civici e culturali al servizio dei cittadini.

Efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche i due principi cardine di ciascun progetto. Qui a Marano Equo, pannelli fotovoltaici da 20 kw di picco che andranno ad alimentare il sistema di riscaldamento e raffreddamento a terra, con pompe di calore, e pannelli solari per l’acqua calda sanitaria renderanno l’impianto pressoché autosufficiente dal punto di vista energetico.

All’inaugurazione del cantiere del nuovo centro polifunzionale erano presenti il Sindaco del Comune di Marano Equo Franco Tozzi e il vicesindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna.