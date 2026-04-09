GUIDONIA – Nel parcheggio della Stazione torna il Villaggio dello Street Food

L’attesa è alta, visto il grande successo ottenuto nella prima edizione.

La location si riconferma la stessa, il parcheggio della Stazione Ferroviaria Guidonia Montecelio, adiacente Viale Roma, che anche questa volta verrà trasformato in un villaggio unico nel suo genere: gustoso, colorato e pronto a regalare l’effetto WOW!

Con il Patrocinio del Comune, dal 17 al 19 aprile, il team del TTS Food torna a Guidonia, per trasformarla nella capitale del cibo e del divertimento “on the road”.

L’area del parcheggio della stazione, come per magia diventerà il più grande ristorante sotto le stelle di Guidonia dove poter gustare vere e proprie ghiottonerie realizzate in modalità espressa. La location, curata nel dettaglio ed arricchita con nuovi allestimenti offrirà serate ricche di atmosfera magica con suggestive scenografie e tanti affascinanti giochi di luci.

Non mancherà la buona musica che vi accompagnerà per tutto il festival con tanti tavoli e sedute messi a disposizione per tutti.

Una grande festa in stile TTS, a base di incredibili bontà e sapori stuzzicanti.

Un appuntamento di tre giorni dedicato al miglior cibo di strada (eccellente, gourmet e di qualità) che per questo appuntamento speciale presenterà un menù preparato da una selezionatissima brigata di oltre 20 Street Chef super selezionati.

Guidonia Street Food vi permetterà di effettuare un viaggio gastronomico unico dalle infinite scelte culinarie che partendo dalla tradizione culinaria italiana arriverà nelle terre più lontane.

Sarà l’occasione dove poter degustare ottimi piatti sia a pranzo che a cena. Delizie dolci e salate per tutti i gusti. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Primi piatti romani e incredibili novità internazionali da assaporare con amici e parenti.

Carni e pesce cotti da veri e propri maestri del barbecue. Dolci, sfiziosità regionali e tanto altro ancora.

Portate gourmet per gli adulti e delizie per i più piccoli.

Non mancheranno ovviamente portate gluten free e vegan.

Gli ingredienti per una tre giorni fantastica ci sono tutti…vi aspettiamo!

COSA TROVERETE?

Gli oltre 20 Street Chef si sfideranno tra fuochi e padelle per trasformare dei classici in piatti gourmet.

Racconteranno la nostra penisola attraverso straordinarie rivisitazioni, come panini con carne di scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura. Panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa”.

Approdando in Puglia, con le autentiche bombette cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made. Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline al tartufo fritte al momento e cremini ascolani. Immancabile la pizza fritta espressa. Dal Piemonte crepes con farina di ceci formaggio locale e fassona sfilacciata.

Passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora cotti alla brace. Panini con carne di suino iberico nero con diversi condimenti. E come non citale il mitico carciofo alla giudia? Ma non finisce qui…

SAPORI DAL MONDO…

Le proposte internazionali del nostro menù sono tutte da scoprire! Dal Messico nachos, burritos e tacos. Dalle isole della Grecia la vera cucina greca con Pita, Souvlaki, Dolmades e altre curiosità.

Un viaggio in India con piatti iconici della vera cucina asiatica: pollo al curry, pani puri, samosa. Come nelle vere steak house Americane, potrete gustare uno slow smoked BBQ con ribs, pulled pork e molto altro.

Dal sud America le arepas a base di mais con carne mechada di manzo o pollo. Per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone, fagottini di mais con prosciutto jamon serrano e patatas bravas (gluten free) ed ovviamente ottima sangria. E dalla Penisola Iberica, smash burger, sfilacciato e fritti di suino nero selvatico. Dal Texas il vero hamburger di bufalo. Direttamente dall’Argentina le empanadas e l’originale asado allo spiedo a croce.

GLUTEN FREE

In esclusiva per il TTS A Tutto Mais preparerà piatti privi di glutine: arepas ed empanadas venezuelane a base di mais con carne mechada di manzo o pollo e birra gluten free. Alla Rueda paella, patata bravas e crocchette di patanegra. Da loro senza nessun rischio di contaminazione.

Da Bizzi troverete arrosticini e patate twister. Da Curry Street Indian ottimo pollo al curry con riso e pollo fritto. Da Ao! Le mitiche scottoncine fritte, polpettine di scottona sfilacciata. Da Italian’s BBQ panino con hamburger, pulled pork e pulled beef sfilacciato e le immancabili ribs.

Da loro potrebbero esserci rischi di contaminazioneDa Bizzi troverete arrosticini e patate twister. Da Curry Street Indian ottimo pollo al curry con riso e pollo fritto. Da Ao! Le mitiche scottoncine fritte, polpettine di scottona sfilacciata. Da Italian’s BBQ panino con hamburger, pulled pork e pulled beef sfilacciato e le immancabili ribs. Da loro potrebbero esserci rischi di contaminazione

PER GLI AMANTI DEL DOLCE…

Per i più golosi, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, cheesecake, delizie al pistacchio e zoccolette alla nutella. Cannoli e cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

DRINK EXPERIENCE

In esclusiva per il TTS Food la Birra Cruda non Filtrata prodotta da uno dei più antichi birrifici bavaresi firmata Landshuter Brauhaus.

Grazie alla collaborazione con Campari Group nasce Drink Lab, il nuovo format dedicato alla mixology d’autore: cocktail per intenditori e una selezione di Spritz di qualità preparati da esperti barman.

Confermata inoltre, l’attenzione alla sostenibilità ambientale grazie all’acqua minerale naturale in brick riciclabile Tetra Pak, scelta che contribuisce a ridurre il consumo di plastica all’interno del villaggio.

Un’atmosfera colorata da mille lucine, giochi di luci e musica in cui poter gustare le nostre eccellenze “on the road” in perfetto stile TTSFood!

Saranno 3 giorni all’insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di strada.

Un’atmosfera colorata, giochi di luci e musica in cui poter gustare le nostre eccellenze “on the road” in perfetto stile TTS FOOD®️!

Saranno 3 giorni all’insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di strada.

Vi aspettiamo dal 17 al 19 aprile alla tappa TTS Street Food Tour 2026.

Non fatevelo raccontare, siate voi i protagonisti!

INGRESSO LIBERO!

Venerdì 17 aprile dalle 17:00 alle 24:00

Sabato 18 aprile dalle 12:00 alle 24:00

Domenica 19 aprile dalle 12:00 alle 24:00

TTSFood è un format di Mela Eventi