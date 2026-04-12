TIVOLI – Il Colonnello Massimiliano Vucetich presenta il libro “Crimine Capitale”

Quando si parla di organizzazioni criminali di stampo mafioso, nell’immaginario collettivo il pensiero corre immediatamente a territori come Campania, Sicilia e Calabria.

Difficilmente, invece, si associa questo tipo di criminalità a Roma.

Solo negli ultimi anni ci si è resi conto che il fenomeno riguarda anche la Capitale, e forse molto più di quanto si sia abituati a pensare.

Di questo e di molto altro si è discusso ieri, sabato 11 aprile, presso il Parco Lotti Antonelli di Tivoli Terme, in occasione della presentazione del libro “Crimine Capitale”.

L’autore, Massimiliano Vucetich — colonnello in congedo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo Investigativo di via Inselci e attuale consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori — ha ricostruito l’evoluzione della criminalità organizzata a Roma, focalizzando l’attenzione sui clan storici, sulle nuove organizzazioni e sulle figure emergenti.

Il quadro delineato è quello di un contesto in continuo cambiamento, che rende la Capitale il fulcro di scontri, alleanze e trasformazioni di potere.

“Crimine Capitale”, che segue il precedente lavoro “Contro i giganti”, coinvolge il lettore in una narrazione profonda e autentica, frutto delle attività di indagine condotte dall’unità investigativa guidata dall’autore.

(Francesca Romana Severini)