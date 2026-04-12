GUIDONIA – Bottiglie e secchi lanciati dal quarto piano: paura alle case popolari

L’ultimo oggetto è piovuto dal quarto piano solo poche ore fa.

Gli ultimi oggetti lanciati dal quarto piano sabato notte

Fortunatamente si è trattato di una scatola di cartone, nulla di particolarmente contundente.

Eppure, a sentire i residenti, nei giorni scorsi sarebbero state lanciate anche bottiglie di vetro e perfino un secchio di vernice.

Per questo gli inquilini del complesso di case popolari di largo Trieste 14, a Villalba di Guidonia, hanno contattato la redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv annunciando di aver iniziato una raccolta firme indirizzata al Comune di Guidonia Montecelio.

Il complesso di case popolari del Comune a largo Trieste 14, a Villalba di Guidonia

L’obiettivo è segnalare la situazione di grave disagio e potenziale pericolo per l’incolumità delle persone e per l’integrità dei beni comuni e privati, richiedendo un intervento presso il condominio di proprietà comunale.

Secondo gli inquilini, gli oggetti sarebbero lanciati da un appartamento al quarto piano recentemente occupato da una 32enne cittadina nigeriana mamma di due minori e asseritamente in stato di gravidanza, denunciata lo scorso 13 marzo dagli agenti dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria per occupazione di edificio pubblico (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nel testo della raccolta firme gli inquilini riferiscono che la donna pone in essere comportamenti che destano forte preoccupazione.

“In particolare – spiegano – è stato più volte riscontrato il lancio dal terrazzo di vari oggetti, tra cui vestiario, bottiglie in vetro e altri materiali, che potrebbero causare danni a cose e, soprattutto, mettere a rischio la sicurezza dei residenti e dei passanti.

Tale situazione sta generando un clima di forte tensione e insicurezza all’interno del condominio.

Con la presente si richiede pertanto un intervento urgente da parte delle autorità competenti e, in particolare, dei Servizi Sociali, al fine di verificare la situazione del nucleo familiare e adottare eventuali provvedimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di convivenza civile e la sicurezza pubblica.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e confidiamo in un tempestivo riscontro”.