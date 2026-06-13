GUIDONIA – Calcio, presentato il nuovo allenatore Giovanni Lopez

Sport, Tiburno Quotidiano / 13 Giugno 2026

Guiderà i rossoblu nella seconda stagione in Serie C: “Un progetto importante nella mia città”

Ieri mattina, venerdì 12 giugno, presso il Centro Direzionale del Maury’s, il Presidente del “FC Guidonia Montecelio 1937” Mauro Fusano ha presentato alla stampa Giovanni Lopez, l’allenatore che guiderà i rossoblu nella seconda stagione nel Campionato di Calcio di Serie C.

Da giocatore esperienze con Vicenza, Lazio, Napoli e Torino e vittorie da protagonista di un campionato di Serie B, una Supercoppa Italiana e per due volte la Coppa Italia.

Da tecnico 15 anni nella terza serie nazionale, raggiungimenti di playoff e brillanti stagioni con Cisco Roma, Vicenza e Albinoleffe.

“Cerchiamo ogni giorno di migliorarci con il lavoro e riteniamo Lopez il tecnico giusto per i nostri ambiziosi obiettivi”, l’annuncio del presidente Mauro Fusano.

“Questo è un progetto molto importante all’interno della mia città e mi piacerebbe rendere orgogliosa questa comunità di 100mila persone. Equilibrio e aggressività saranno la base del nostro calcio. Cercheremo sempre di ragionare da squadra e dare tutto in campo”, le prime parole di Lopez.

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