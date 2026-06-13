Tre giorni all’insegna dello svago e della musica, con giostre, Street Food e fiumi di birra.
A Guidonia Montecelio torna il “Summer Beer Colleverde”, la sesta edizione di un evento organizzato dalla Pro Loco di Colleverde presieduta da Andrea Serena, col patrocinio della Città di Guidonia Montecelio.
Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, a partire dalle ore 17 piazza Colleverde ospita Torneo di Scacchi, Animazione per bambini, Street food e Stand di birre artigianali selezionate.
Un appuntamento da non perdere.