TIVOLI – Sagre vietate in piazza Garibaldi: la Fiera dello Street Food si fa all’Anfiteatro di Bleso

Per la prima volta nella sua storia, il Typical Truck Street Food approda nella città di Tivoli, una delle mete più affascinanti e visitate del Lazio, per un appuntamento che si preannuncia unico e spettacolare.

E per la prima volta a Tivoli viene vietata una sagra in Piazza Garibaldi per tutelarne il particolare pregio storico, culturale, paesaggistico e turistico.

Così da venerdì 19 a domenica 21 giugno, il coloratissimo villaggio del gusto prenderà vita all’interno dell’Anfiteatro di Bleso, una location di grande fascino storico risalente al II secolo dell’età imperiale, ai piedi della Rocca Pia e a pochi passi dalla centralissima Piazza Garibaldi.

Una cornice suggestiva e ricca di storia che per tre giorni verrà trasformata in un elegante villaggio street food dove il fascino del patrimonio storico incontrerà il meglio del cibo “on the road”. Scenografie luminose, giochi di luce architetturali, musica e allestimenti studiati nel dettaglio contribuiranno a rendere ancora più emozionante un luogo già straordinario per bellezza e prestigio.

Per il debutto assoluto nella città di Tivoli, il team Typical Truck Street Food porterà una selezionata brigata di oltre 20 Street Chef provenienti da diverse regioni italiane, pronti a cucinare rigorosamente in modalità espressa a bordo dei loro Food Truck e Stand Cucina.

L’Anfiteatro di Bleso si trasformerà così in un grande ristorante sotto le stelle dove poter intraprendere un viaggio gastronomico tra tradizione italiana e cucine internazionali, assaporando specialità preparate al momento con ingredienti selezionati e materie prime di qualità.

Tre giorni dedicati al miglior cibo di strada, tra tradizione, innovazione e sapori provenienti da tutto il mondo, con proposte dolci e salate, vegetariane, vegan e gluten free.

Un appuntamento imperdibile per famiglie, gruppi di amici e appassionati del buon cibo, pronto a regalare a Tivoli un evento capace di unire gusto, cultura e divertimento.

Vale la pena evidenziare che il 28 maggio scorso la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi con la delibera numero 140 aveva approvato il progetto della società “Mela Eventi Srls” autorizzando l’evento in piazza Garibaldi.

Ma il 4 giugno – una settimana più tardi – la stessa giunta Innocenzi con la delibera numero 148 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – ha stabilito quale principio generale il divieto di utilizzo e di concessione di piazza Garibaldi per sagre, fiere, mercatini, giostre e simili a tutela del suo pregio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A quel punto, il 4 giugno stesso “Mela Eventi Srls” ha presentato di nuovo il progetto chiedendo di svolgere l’evento all’interno dell’Anfiteatro di Bleso, anziché a Piazza Garibaldi: giovedì 11 giugno, su proposta dell’assessora alle Attività produttive Clizia Lauri, con la delibera numero 155 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta Innocenzi ha dato il via libera alla Fiera dello Street Food all’interno dell’opera risalente ad epoca romana.

Le nuove linee guida varate dalla giunta Innocenzi stabiliscono inoltre che – indipendentemente dal luogo di svolgimento – i proponenti debbano presentare al comune di Tivoli, almeno novanta giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’iniziativa, un progetto dettagliato contenente la descrizione dell’evento, le finalità perseguite, il programma delle attività, gli allestimenti previsti, le misure organizzative, di safety e security, i piani di gestione dei flussi e ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.

Successivamente all’approvazione del progetto, le istanze finalizzate al rilascio delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri titoli eventualmente necessari allo svolgimento dell’evento dovranno essere presentate almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per l’iniziativa, fatti salvi termini più lunghi previsti dalla normativa vigente o richiesti dalla complessità dell’evento.

INGRESSO LIBERO

Venerdì 19 giugno dalle 17:00 alle 24:00

Sabato 20 giugno dalle 11:00 alle 24:00

Domenica 21 giugno dalle 11:00 alle 24:00