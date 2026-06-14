SAN POLO DEI CAVALIERI – Etica e Politica: il tesoro da custodire nel tempo delle grandi sfide

Sabato 13 giugno, presso il Centro Sociale “Monsignor Giuseppe Cognata”, si è svolto un incontro socio-culturale dal titolo «L’etica e la politica: un dialogo necessario da custodire come un tesoro in vasi d’argilla».

Relatore della conferenza è stato il Professor dottor , sacerdote, docente universitario ed esperto in diverse discipline umanistiche e scientifiche.

L’incontro è stato moderato dal Professor dottor Francesco Manti.

Nel suo intervento, il relatore ha approfondito il rapporto tra etica e politica, richiamando la necessità di riscoprire il bene comune come fondamento dell’azione pubblica.

Attraverso un percorso tra pensiero filosofico e attualità, è stata sottolineata la fragilità delle istituzioni e l’urgenza di una rinnovata responsabilità etica nella vita politica e sociale.

Ampio spazio è stato dedicato alle sfide contemporanee, dai conflitti internazionali all’impatto dell’intelligenza artificiale, fino al tema dell’indifferenza, indicata come una delle principali criticità del nostro tempo.

Particolare rilievo è stato dato al ruolo dell’educazione nella formazione delle coscienze e nella costruzione del bene comune.

L’incontro si è concluso con un forte richiamo alla necessità di un’alleanza tra etica e politica per affrontare le sfide del presente e del futuro.