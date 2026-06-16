CASTELNUOVO DI PORTO – Cinema, scrittura e nuove voci: viaggio nella creazione cinematografica

Venerdì 19 giugno 2026, dalle ore 19.00 alle 21.00, a Castelnuovo di Porto presso Gli Artenauti APS, si terrà “Cinema delle due rive. Cinema, scrittura e nuove voci tra Italia e Tunisia”: un incontro aperto al pubblico pensato come spazio di dialogo, scambio e partecipazione intorno al linguaggio cinematografico.

L’iniziativa nasce dal desiderio di avvicinare il pubblico al cinema attraverso una formula accessibile e coinvolgente: non una conferenza specialistica, ma una conversazione aperta a tutti, dagli appassionati ai semplici curiosi.

Protagonisti dell’incontro saranno Diletta D’Ascia e Nidhal Chatta, professionisti che da anni operano tra formazione e creazione cinematografica sulle due sponde del Mediterraneo.

Diletta D’Ascia

Sceneggiatrice e formatrice, laureata al D.A.M.S. di Roma, attiva da anni tra Italia e Tunisia.

Conduce laboratori di cinema e scrittura e co-dirige l’Académie de l’Acteur et du Cinéma Cinemasters.

È co-ideatrice e organizzatrice del concorso internazionale di sceneggiatura «Écrire pour l’écran».

Nidhal Chatta

Regista, produttore e formatore tunisino di rilievo internazionale, fondatore dell’Académie de l’Acteur et du Cinéma Cinemasters. Vanta oltre trent’anni di esperienza nel cinema e nell’audiovisivo, tra regia, produzione, formazione e collaborazioni internazionali.

La serata

Attraverso il confronto tra le loro esperienze professionali, i due autori accompagneranno il pubblico in un viaggio all’interno della creazione cinematografica: dalla nascita di un’idea alla scrittura, dal lavoro dell’attore alla regia, fino alla costruzione delle immagini sullo schermo.