CASTELNUOVO DI PORTO – Cinema, scrittura e nuove voci: viaggio nella creazione cinematografica

Venerdì 19 giugno 2026, dalle ore 19.00 alle 21.00, a Castelnuovo di Porto presso Gli Artenauti APS, si terrà “Cinema delle due rive. Cinema, scrittura e nuove voci tra Italia e Tunisia”: un incontro aperto al pubblico pensato come spazio di dialogo, scambio e partecipazione intorno al linguaggio cinematografico.
L’iniziativa nasce dal desiderio di avvicinare il pubblico al cinema attraverso una formula accessibile e coinvolgente: non una conferenza specialistica, ma una conversazione aperta a tutti, dagli appassionati ai semplici curiosi.
Protagonisti dell’incontro saranno Diletta D’Ascia e Nidhal Chatta, professionisti che da anni operano tra formazione e creazione cinematografica sulle due sponde del Mediterraneo.
Diletta D’Ascia
Sceneggiatrice e formatrice, laureata al D.A.M.S. di Roma, attiva da anni tra Italia e Tunisia.
Conduce laboratori di cinema e scrittura e co-dirige l’Académie de l’Acteur et du Cinéma Cinemasters.
È co-ideatrice e organizzatrice del concorso internazionale di sceneggiatura «Écrire pour l’écran».
Nidhal Chatta
Regista, produttore e formatore tunisino di rilievo internazionale, fondatore dell’Académie de l’Acteur et du Cinéma Cinemasters. Vanta oltre trent’anni di esperienza nel cinema e nell’audiovisivo, tra regia, produzione, formazione e collaborazioni internazionali.
La serata
Attraverso il confronto tra le loro esperienze professionali, i due autori accompagneranno il pubblico in un viaggio all’interno della creazione cinematografica: dalla nascita di un’idea alla scrittura, dal lavoro dell’attore alla regia, fino alla costruzione delle immagini sullo schermo.
La serata sarà anche l’occasione per raccontare il percorso del concorso internazionale di sceneggiatura per cortometraggi «Écrire pour l’écran», ideato per sostenere nuove voci, favorire gli scambi culturali e creare occasioni concrete di crescita per giovani autori provenienti da diverse realtà.
Nel corso dell’incontro interverranno alcuni dei vincitori della seconda edizione del concorso, provenienti dall’Italia e dalla Tunisia. Sarà inoltre presentato ufficialmente il tema della terza edizione.
Patrocini e collaborazioni
L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e in collaborazione con Gli Artenauti APS.
Un ringraziamento particolare al Sindaco Riccardo Travaglini per il sostegno a un progetto che contribuisce a rafforzare il dialogo culturale tra Castelnuovo di Porto e la Tunisia.
La seconda edizione del concorso ha beneficiato del patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto, del COMITES Tunisia, della Cattedra «Sicilia Vincenzo Consolo per il dialogo interculturale tra le due rive» e dell’Associazione Archeologica Mediterraneo Antico.
Ha inoltre ricevuto il sostegno di Tecnocasa Tunisia e Delta Call, e ha avuto tra i suoi padrini Alfonso Campisi, scrittore e docente universitario presso l’Università della Manouba.