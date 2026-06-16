SUBIACO – Due insospettabili presi con mezzo chilo di cocaina

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Subiaco, al termine di un’articolata attività info-investigativa sulla catena di approvvigionamento di sostanze stupefacenti precedentemente sequestrate ad alcuni consumatori locali, hanno arrestato un 29enne ed un 58enne, entrambi insospettabili incensurati e residenti a Fiuggi, colti nella flagranza del reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma diffuso oggi, martedì 16 giugno, gli arrestati, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare anche con l’ausilio del personale della Stazione Carabinieri della città termale, sono stati trovati complessivamente in possesso di quasi mezzo chilo di cocaina da destinare allo spaccio, come confermato anche dal rinvenimento di un bilancino di precisione e di tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

Successivamente, gli arrestati sono stati associati presso la Casa circondariale di Frosinone, in attesa dell’udienza di convalida.