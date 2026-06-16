GUIDONIA – Il vero esame è prima della maturità: fino al 30% di rimandati alle Superiori

di Francesca Romana Severini

Non è la maturità il momento più duro per gli studenti delle scuole superiori.

Il vero banco di prova arriva tra la prima e la quarta. È qui che si decide davvero chi andrà avanti senza ostacoli e chi invece dovrà fermarsi, recuperare o, nei casi peggiori, ripetere l’anno.

I dati degli istituti superiori di Guidonia Montecelio raccontano una realtà netta: modelli educativi diversi, risultati diversi.

E, soprattutto, numeri che parlano chiaro.

Nel grande polo dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ettore Majorana, con sede in Via Roma 298, convivono anime opposte: da una parte il Polo Tecnico ex Istituto Commerciale, per Geometri e Turistico “Leonardo Pisano”, dall’altra i licei – Linguistico, Scientifico, Scientifico Cambridge, Matematico, Linguistico Cambridge, Musicale e Scienze Umane.

L’ex Istituto Commerciale, per Geometri e Turistico “Leonardo Pisano” di Guidonia

Il Polo Tecnico ex Pisano, situato in Via Antonio De Curtis 7-8 al Bivio di Guidonia, è quello che mostra il percorso più regolare.

Le bocciature partono dal 5,7% nelle classi prime e scendono progressivamente fino al 2,1% nelle quarte.

Anche le sospensioni restano sotto controllo: dal 16,7% iniziale si arriva al 4,2% negli ultimi anni.

Un andamento lineare, senza picchi, che racconta un sistema equilibrato tra valutazione e recupero.

Qui si studiano indirizzi come Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing e Costruzioni Ambiente e Territorio, con percorsi orientati al mondo del lavoro e delle imprese.

La sede centrale dell’ex Scientifico “Ettore Majorana”, oggi “Istituto d’Istruzione Superiore viale Roma 298” a Guidonia

Scenario completamente diverso nei licei dell’ex Scientifico “Ettore Majorana”, oggi “Istituto d’Istruzione Superiore viale Roma 298”, dove emerge il dato più forte dell’intero confronto: le sospensioni di giudizio.

Nel Linguistico e nello Scientifico, i rimandati superano stabilmente il 20%, con punte che arrivano fino al 30%, soprattutto nelle classi terze.

Le bocciature, però, restano basse, generalmente tra il 3% e il 4%.

Il messaggio è chiaro: pochi esclusi, ma molti studenti chiamati a rimettersi in carreggiata.