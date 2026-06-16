GUIDONIA – Il vero esame è prima della maturità: fino al 30% di rimandati alle Superiori

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 16 Giugno 2026

#Speciale - Dall'ex Pisano fino al Volta: tra selezione e recupero, così cambiano i percorsi degli studenti

di Francesca Romana Severini

 

Non è la maturità il momento più duro per gli studenti delle scuole superiori.

Il vero banco di prova arriva tra la prima e la quarta. È qui che si decide davvero chi andrà avanti senza ostacoli e chi invece dovrà fermarsi, recuperare o, nei casi peggiori, ripetere l’anno.

I dati degli istituti superiori di Guidonia Montecelio raccontano una realtà netta: modelli educativi diversi, risultati diversi.

E, soprattutto, numeri che parlano chiaro.

Nel grande polo dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ettore Majorana, con sede in Via Roma 298, convivono anime opposte: da una parte il Polo Tecnico ex Istituto Commerciale, per Geometri e Turistico “Leonardo Pisano”, dall’altra i licei – Linguistico, Scientifico, Scientifico Cambridge, Matematico, Linguistico Cambridge, Musicale e Scienze Umane.

 

L’ex Istituto Commerciale, per Geometri e Turistico “Leonardo Pisano” di Guidonia

 

Il Polo Tecnico ex Pisano, situato in Via Antonio De Curtis 7-8 al Bivio di Guidonia, è quello che mostra il percorso più regolare.

Le bocciature partono dal 5,7% nelle classi prime e scendono progressivamente fino al 2,1% nelle quarte.

Anche le sospensioni restano sotto controllo: dal 16,7% iniziale si arriva al 4,2% negli ultimi anni.

Un andamento lineare, senza picchi, che racconta un sistema equilibrato tra valutazione e recupero.

Qui si studiano indirizzi come Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing e Costruzioni Ambiente e Territorio, con percorsi orientati al mondo del lavoro e delle imprese.

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La sede centrale dell’ex Scientifico “Ettore Majorana”, oggi “Istituto d’Istruzione Superiore viale Roma 298” a Guidonia

 

Scenario completamente diverso nei licei dell’ex Scientifico “Ettore Majorana”, oggi “Istituto d’Istruzione Superiore viale Roma 298”, dove emerge il dato più forte dell’intero confronto: le sospensioni di giudizio.

Nel Linguistico e nello Scientifico, i rimandati superano stabilmente il 20%, con punte che arrivano fino al 30%, soprattutto nelle classi terze.

Le bocciature, però, restano basse, generalmente tra il 3% e il 4%.

Il messaggio è chiaro: pochi esclusi, ma molti studenti chiamati a rimettersi in carreggiata.

 

Il Liceo delle Scienze Umane di Piazza Alfredo Barbieri, a Guidonia Centro

 

Ancora più particolare il caso del Liceo delle Scienze Umane situato in Piazza Alfredo Barbieri, meglio nota come la piazza del mercato del lunedì di Guidonia

Qui le bocciature sono quasi assenti – in alcune classi addirittura 0% – ma le sospensioni oscillano molto.

Si passa da anni senza debiti a situazioni più critiche, come nelle terze dove si supera il 21%. Un andamento irregolare che riflette classi molto diverse tra loro.

 

L’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Guidonia

 

L’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Guidonia, con sede in Via Roma 296b ,rappresenta il modello opposto.

Qui la selezione è concentrata all’inizio: nelle classi prime le bocciature superano il 25%, un dato nettamente più alto rispetto agli altri istituti. Ma già dalle seconde la situazione cambia, fino ad arrivare a circa il 2,4% di bocciati nelle quarte.

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Un sistema che “screma” subito, per poi stabilizzarsi.

Al Volta si studiano indirizzi come Meccanica, Meccatronica ed Energia, Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, con una forte impronta laboratoriale.

 

L’Istituto Professionale di Stato Orazio Olivieri di Guidonia

 

Infine, in una realtà più piccola come quella dell’Istituto Professionale di Stato Orazio Olivieri di Guidonia, situato in Via Zambeccari 1, i numeri vanno letti diversamente, perché ogni studente pesa di più.

Nella classe quarta si registra una bocciatura (4,8%) e cinque sospensioni (23,8%) su 21 alunni.

Percentuali che, più che statistiche, diventano storie individuali.

All’Olivieri si seguono percorsi professionali, con attività pratiche e laboratori legati ai servizi e ai mestieri, pensati per un inserimento più diretto nel mondo del lavoro.

Il quadro complessivo è chiaro.

I dati mostrati fanno emergere che il percorso scolastico prende forma molto prima della maturità.

L’esame di Stato diventa così il punto di arrivo di un cammino costruito nel tempo, tra difficoltà e progressi.

Un percorso che non è mai del tutto rigido, ma lascia spazio a miglioramenti e ripartenze.

Ed è proprio in questo equilibrio che si gioca, spesso, il risultato finale.

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