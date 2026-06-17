GUIDONIA – Liceo delle Scienze Umane: in terza uno studente su cinque rimandato a settembre

di Francesca Romana Severini

Il Liceo delle Scienze Umane di Guidonia si conferma tra i più solidi dal punto di vista dei risultati scolastici, con percentuali di bocciatura molto contenute in tutte le classi.

Tiburno.Tv ha analizzato gli esiti degli scrutini dell’anno scolastico 2025-2026 appena concluso nel plesso di Piazza Alfredo Barbieri e ad emergere è il dato relativo ai giudizi sospesi, che segnala alcune criticità soprattutto nel passaggio al triennio.

Nelle classi prime, su un totale di 76 alunni, si registra il 2,6% di bocciature e il 5,3% di sospensioni del giudizio, numeri che indicano una buona tenuta già all’ingresso nel percorso.

Ancora più positivo il dato delle seconde con 91 studenti, dove le bocciature scendono all’1,1% e non si registrano casi di sospensione.

La situazione cambia nelle classi terze, dove su 79 alunni solo l’1,3% non viene ammesso, ma ben il 21,5% degli studenti dovrà affrontare gli esami di recupero a settembre. Un dato significativo che evidenzia difficoltà diffuse, pur senza tradursi in un aumento delle bocciature.

Nelle quarte con 71 alunni il quadro torna a migliorare: nessuna bocciatura e una percentuale di sospensione del 7%, segno di un recupero complessivo delle difficoltà emerse l’anno precedente.

In quinta, infine, i risultati sono molto positivi: su 71 studenti, i non ammessi all’esame di Stato sono appena l’1,4%.

Nel complesso, l’indirizzo scienze umane conferma una linea educativa orientata al successo formativo, con un ricorso limitato alla bocciatura e una maggiore attenzione al recupero delle carenze.

Le difficoltà, concentrate soprattutto nel terzo anno, sembrano rientrare nel corso del triennio, come dimostrano gli ottimi risultati finali. Un percorso che, pur con qualche criticità intermedia, accompagna la maggior parte degli studenti fino al diploma, consolidando nel tempo le competenze e i risultati.

A sottolineare il valore del percorso complessivo dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ettore Majorana, di cui il Liceo delle scienze umane fa parte, è la dirigente scolastica, Roberta Moncado, da settembre 2025 alla guida di uno dei Poli scolastici più grandi della provincia di Roma.

«L’anno scolastico si è inizialmente presentato complesso, ma ad oggi non posso che dirmi profondamente soddisfatta dei traguardi raggiunti.

Grazie a una straordinaria sinergia con tutto lo staff e con la comunità scolastica, non ultimo grazie all’enorme valore dei nostri ragazzi, che si sono dimostrati splendidi e pieni di risorse, siamo riusciti a fare un ottimo lavoro.

Gli esiti degli scrutini, decisamente incoraggianti — dal 4,4% dei non ammessi a giugno del 2024/25 al 2,9% dell’anno in corso — confermano che la strada intrapresa è quella giusta e premiano l’impegno di tutta la nostra comunità scolastica.

Del resto, come diceva Piero Calamandrei: “La scuola non è solo luogo di istruzione, ma l’organo centrale della democrazia e della crescita comune”».