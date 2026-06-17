PALOMBARA SABINA – Insediato il nuovo Consiglio comunale

di Angelo Gomelino

Venerdì 12 giugno il sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi ha iniziato il suo terzo mandato consecutivo.

Per l’occasione e per dare la possibilità ai cittadini di presenziare all’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la seduta si è tenuta nel salone dell’ex Pretura ora sede del Parco dei Monti Lucretili, in Viale Adriano Petrocchi.

Il giuramento solenne del sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi

La prima riunione è stata dedicata alle formalità di rito consistenti nella convalida dei consiglieri eletti, nel giuramento solenne sulla Costituzione del primo cittadino, nella presentazione della nuova Giunta, nella nomina del Presidente e dei vice Presidenti del Consiglio comunale e della Commissione elettorale.

Queste le nomine votate a scrutinio segreto dai consiglieri comunali:

Consiglio Comunale:

– Presidente Cinzia Zebi e Vice presidenti Francesco Donati e Viviana Rosati.

Commissione elettorale:

– Consiglieri effettivi: Michele Bevilacqua, Simone Rainaldi e Viviana Rosati;

– Consiglieri supplenti: Giuseppina Nuccio, Roberto Toppi e Mario Fioravanti.

La nuova maggioranza in Consiglio comunale a Palombara Sabina

Per quanto riguarda la nuova Giunta, il sindaco Palombi ha assegnato le deleghe assessorili; ad esclusione della nuova consigliera Evelina Della Rocca per l’Urbanistica e Edilizia privata, gli altri incarichi sono rimasti gli stessi della precedente Giunta, con Ilenia Franconi ai Lavori pubblici, Fabio Ippoliti all’Ambiente, Eddy Sarnacchiaro alle Politiche sociali e, infine, Guido Trugli come Vicesindaco e assessore alla Cultura.

Il sindaco Palombi ha tenuto a precisare, però, che queste sono assegnazioni solo parziali, funzionali per una continuità amministrativa, ma sono già previste in un immediato futuro, ulteriori attribuzioni di deleghe.

La nuova minoranza in Consiglio comunale a Palombara Sabina

Per quanto riguarda le nomine dei capi gruppo, solo la minoranza ha provveduto a comunicare la sua referente, la consigliera Elena Conti.

Ha concluso la seduta il sindaco On. Alessandro Palombi con l’esposizione delle linee programmatiche della sua nuova amministrazione, già ampiamente esposte nel programma elettorale della lista “Sabina protagonista”, ma che ha sinteticamente riassunto: «… nella volontà di prosecuzione nel percorso di miglioramento della nostra città per restituire importanza amministrativa che negli anni ha sempre avuto».

Nel campo delle opere pubbliche – ha riferito – egli ha tenuto a ricordare che a fronte di quelle da portare a termine ce ne sono altre già finanziate e altre ancora in progettazione.

Il sindaco ha quindi proseguito, indicando l’intenzione di volersi occupare dei bisogni del bilancio, della revisione dei confini del Parco naturale dei monti Lucretili e con impegno particolare dei temi dell’ambiente e della sicurezza, per i quali si aspetta una grande sinergia e collaborazione con la minoranza.

Per quanto riguarda la sanità, il Sindaco riferendosi alla consigliera dottoressa Giuseppina Nuccio, ha detto di contare molto sul suo apporto professionale per ridare al vecchio ospedale, ora Casa della Comunità, quella operatività ed efficienza dei servizi sanitari di cui Palombara e il circondario ha grandemente bisogno.

Non ha poi nascosto «… che esiste una situazione finanziaria, che si può definire, senza ipocrisia, difficile ma notevolmente migliorata per l’oculata scelta amministrativa operata nell’ avviare il piano di riequilibrio finanziario che ha evitato il peggio»; ciò, ha aggiunto, è stato possibile per merito anche del grande lavoro dei dipendenti comunali impegnati, che sono stati così pubblicamente ringraziati.

In ultimo, rivolgendosi alla minoranza, nel ringraziare i consiglieri per il positivo esempio di unanimità dimostrata, si è augurato per gli anni di consiliatura, una collaborazione sempre propositiva e migliorativa, seppur serrata nel confronto, in nome del superiore interesse di Palombara Sabina.

A tale proposito egli ha comunicato che ha in animo di costituire almeno tre commissioni consultive riguardanti i settori Lavori e Urbanistica, Bilancio e Tributi e Cultura, sociale e Sport.