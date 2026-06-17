TIVOLI – Il Comune assegna la nuova sede ai volontari della Cri e del Gos

Stamane, mercoledì 17 giugno, il Comune di Tivoli ha firmato la convenzione con la Croce Rossa Italiana ed il Gruppo Operativo Soccorso della Protezione Civile per la nuova sede al Bivio di San Polo.

Presenti – per l’Amministrazione Comunale – il Sindaco Marco Innocenzi e l’Assessore al Patrimonio Domenico Cecchetti: il Primo Cittadino ha espresso soddisfazione per la ratifica, sottolineando come – con questo atto si rafforzano i presidi di vicinanza, la presenza degli operatori nei quartieri e la gestione delle emergenze.