TIVOLI – Il Comune assegna la nuova sede ai volontari della Cri e del Gos

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 17 Giugno 2026

Firmata la convenzione con Croce Rossa Italiana e Gruppo Operativo Soccorso della Protezione Civile

Stamane, mercoledì 17 giugno, il Comune di Tivoli ha firmato la convenzione con la Croce Rossa Italiana ed il Gruppo Operativo Soccorso della Protezione Civile per la nuova sede al Bivio di San Polo.
Presenti – per l’Amministrazione Comunale – il Sindaco Marco Innocenzi e l’Assessore al Patrimonio Domenico Cecchetti: il Primo Cittadino ha espresso soddisfazione per la ratifica, sottolineando come – con questo atto si rafforzano i presidi di vicinanza, la presenza degli operatori nei quartieri e la gestione delle emergenze.
“La Città di Tivoli ringrazia, chi quotidianamente si mette al servizio dei Tiburtini”, il commento dell’amministrazione comunale in un comunicato stampa.
Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  TIVOLI - Asl, un altro intervento sbagliato: paziente risarcito di 84 mila euro

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 