GUIDONIA – All’Istituto “Pisano” pochi bocciati, ma molti studenti in sospeso tra biennio e triennio

di Francesca Romana Severini

Si passa quasi sempre, ma non sempre senza riserve.

A pesare, più delle bocciature, è il numero degli studenti che dovranno giocarsi l’esito finale a settembre.

E’ in sintesi il bilancio degli scrutini per l’anno scolastico 2025-2026 al Polo Tecnico ex Istituto Commerciale, per Geometri e Turistico “Leonardo Pisano” di Guidonia.

Il plesso con sede in via Antonio De Curtis 7-8 è una delle realtà dell’Istituto d’Istruzione Superiore viale Roma 298, l’ex Liceo “Ettore Majorana”.

Qui sono attivi indirizzi come Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing e Costruzioni Ambiente e Territorio, percorsi pensati per coniugare formazione scolastica e competenze spendibili nel mondo del lavoro.

In questo contesto, il primo anno resta il banco di prova più delicato: su 156 studenti, il 5,7% non viene ammesso e il 16,7% vede il proprio giudizio sospeso.

Un impatto iniziale che si attenua già nelle seconde, dove su 114 alunni le bocciature scendono al 3,5% e le sospensioni al 9,6%.

Il passaggio al triennio riapre però le difficoltà.

Nelle terze dove sono presenti 118 studenti, a fronte di un 3,3% di bocciature, i giudizi sospesi tornano a salire fino al 15,2%, segnalando un momento di assestamento nel percorso scolastico.

Dalla quarta in poi il quadro cambia: su 48 studenti, le bocciature si fermano al 2,1% e le sospensioni al 4,2%, confermando una progressiva stabilizzazione.

In quinta, infine, il dato resta complessivamente positivo: su 63 studenti, i non ammessi all’esame di Stato sono il 3,2%.

Nel complesso, il “Pisano” del Majorana si conferma un indirizzo che privilegia la continuità del percorso scolastico, limitando le bocciature e affidando spesso al recupero estivo il compito di colmare le lacune. Una scuola in cui la selezione è contenuta, ma dove per molti studenti la vera verifica arriva dopo gli scrutini.