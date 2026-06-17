GUIDONIA – All’Istituto “Pisano” pochi bocciati, ma molti studenti in sospeso tra biennio e triennio

di Francesca Romana Severini
Si passa quasi sempre, ma non sempre senza riserve.
A pesare, più delle bocciature, è il numero degli studenti che dovranno giocarsi l’esito finale a settembre.
E’ in sintesi il bilancio degli scrutini per l’anno scolastico 2025-2026 al Polo Tecnico ex Istituto Commerciale, per Geometri e Turistico “Leonardo Pisano” di Guidonia.
Il plesso con sede in via Antonio De Curtis 7-8 è una delle realtà dell’Istituto d’Istruzione Superiore viale Roma 298, l’ex Liceo “Ettore Majorana”.
Qui sono attivi indirizzi come Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing e Costruzioni Ambiente e Territorio, percorsi pensati per coniugare formazione scolastica e competenze spendibili nel mondo del lavoro.
In questo contesto, il primo anno resta il banco di prova più delicato: su 156 studenti, il 5,7% non viene ammesso e il 16,7% vede il proprio giudizio sospeso.
Un impatto iniziale che si attenua già nelle seconde, dove su 114 alunni le bocciature scendono al 3,5% e le sospensioni al 9,6%.
Il passaggio al triennio riapre però le difficoltà.
Nelle terze dove sono presenti 118 studenti, a fronte di un 3,3% di bocciature, i giudizi sospesi tornano a salire fino al 15,2%, segnalando un momento di assestamento nel percorso scolastico.
Dalla quarta in poi il quadro cambia: su 48 studenti, le bocciature si fermano al 2,1% e le sospensioni al 4,2%, confermando una progressiva stabilizzazione.
In quinta, infine, il dato resta complessivamente positivo: su 63 studenti, i non ammessi all’esame di Stato sono il 3,2%.
Nel complesso, il “Pisano” del Majorana si conferma un indirizzo che privilegia la continuità del percorso scolastico, limitando le bocciature e affidando spesso al recupero estivo il compito di colmare le lacune. Una scuola in cui la selezione è contenuta, ma dove per molti studenti la vera verifica arriva dopo gli scrutini.
A sottolineare il valore dei risultati è la dirigente scolastica Roberta Moncado, che traccia un bilancio complessivo al termine del suo primo anno alla guida dell’Istituto di viale Roma 298, di cui il Polo tecnico “Leonado Pisano” fa parte.
«L’anno scolastico si è inizialmente presentato complesso, ma ad oggi non posso che dirmi profondamente soddisfatta dei traguardi raggiunti – commenta la preside Moncado – Grazie a una straordinaria sinergia con tutto lo staff e con la comunità scolastica, non ultimo grazie all’enorme valore dei nostri ragazzi, che si sono dimostrati splendidi e pieni di risorse, siamo riusciti a fare un ottimo lavoro.
Gli esiti degli scrutini, decisamente incoraggianti — dal 4,4% dei non ammessi a giugno del 2024/25 al 2,9% dell’anno in corso — confermano che la strada intrapresa è quella giusta e premiano l’impegno di tutta la nostra comunità scolastica.
Del resto, come diceva Piero Calamandrei: “La scuola non è solo luogo di istruzione, ma l’organo centrale della democrazia e della crescita comune”».