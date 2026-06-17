CANTERANO – “Zozzoni” abbandonano i rifiuti davanti all’isola ecologica

“Zozzoni” in azione a Canterano, piccolo borgo di circa 300 abitanti dell’altra Valle dell’Aniene al confine con Subiaco.

Qualcuno ha pensato di scaricare i rifiuti nell’area antistante l’ingresso dell’Isola Ecologica convinto di non essere intercettato.

E sbagliava.

In un comunicato stampa diffuso ieri, martedì 16 giugno, l’amministrazione comunale ha infatti annunciato di aver individuato i responsabili e avviato le procedure legali e sanzionatorie previste dalla legge.

“Tolleranza zero per chi inquina il nostro paese – si legge nel comunicato – Un atto di profonda inciviltà che non solo deturpa il nostro territorio, ma offende la stragrande maggioranza dei cittadini che si impegna quotidianamente a differenziare correttamente.

Mantenere il paese pulito è un dovere di tutti. Invitiamo la cittadinanza a segnalare tempestivamente qualsiasi atto di vandalismo o abbandono di rifiuti alle autorità competenti”.

Nel comunicato l’amministrazione ricorda che il ritiro ingombranti è gratuito e che abbandonare i rifiuti per strada è un reato, oltre che un gesto del tutto inutile.

Per disfarsi dei rifiuti ingombranti è attivo il servizio gratuito di ritiro a domicilio contattando il Numero Verde di Ecology (800909960 dalle 9:30 alle 13:00).