VICOVARO – Ciak si gira, a Palazzo Cenci-Bolognetti c’è Pupi Avanti

Passano per Vicovaro le riprese di “Gotico Padano”, miniserie in cinque episodi prodotta da DueA Film per Rai Fiction, scritta e diretta da Pupi Avati insieme alla figlia Mariantonia.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 29 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata venerdì scorso 13 giugno dal sindaco di Vicovaro Nello Crielesi.

Con l’atto viene istituito il divieto di sosta e transito dalle ore 6 di lunedì 15 giugno alle ore 24 di venerdì prossimo 19 giugno nel parcheggio sito al chilometro 48,200 della via Tiburtina e a Largo Rotondi su una superficie totale di circa 2,800 metri quadrati dove sono stati posizionati i mezzi della produzione che compongono il Campo Base.

Divieto di sosta e transito anche in via Regina Margherita, mentre in via Arco Don Mauro sono stati previsti due stalli di sosta riservati a disabili.

Le riprese della miniserie sono iniziate lunedì 8 giugno e dureranno fino al 02 ottobre.

Stando all’ordinanza, a Vicovaro la troupe sta girando le scene a palazzo Cenci Bolognetti e nella chiesa di San Pietro Apostolo.

Girata tra Roma e il Delta del Po, la serie è un thriller-noir ambientato nel suggestivo e nebbioso borgo di Lio Piccolo ed è incentrata sul ritrovamento di una bara vuota.

Le autorità sono convinte si tratti di un atto vandalico, una profanazione senza significato.

Ma Guido Iosia, un ex investigatore ebreo sopravvissuto all’orrore dei campi, ormai logorato dal disincanto, sente che quella cassa marcia trascina con sé qualcosa di più.

Nel cast Francesca Neri, Leonardo Maltese, Lodo Guenzi, Alessandro Sperduti di Monterotondo.

La serie ha ricevuto il finanziamento della prima sessione del “Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate da imprese nazionali, europee ed extraeuropee” dell’Emilia-Romagna Film Commission.