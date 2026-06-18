GUIDONIA – Lezioni di solidarietà e lavoro di squadra con la Protezione Civile

Una giornata dedicata al divertimento, all’apprendimento e alla scoperta del mondo della Protezione Civile per avvicinare i più piccoli ai valori della solidarietà e del lavoro di squadra.

Così martedì 16 giugno presso la sede operativa della Protezione Civile “Nucleo Volontari Guidonia” si è svolto “Estate con Max Studio e Protezione Civile N.V.G.”, un progetto per tantissimi bambini dai 5 agli 8 anni che sono diventati “volontari per un giorno”, scoprendo i valori della solidarietà e del lavoro di squadra.

Gli specialisti della “NVG” coordinati dal Presidente Valerio Innaro hanno presentato ai piccoli i mezzi di soccorso e le attrezzature utilizzate durante le attività operative, spiegando il ruolo dei volontari e gli interventi svolti sul territorio.

I bambini hanno inoltre partecipato ad un percorso ludico didattico composto da diverse stazioni, pensate per sviluppare lo spirito di squadra, coordinazione e conoscenza delle attività di Protezione civile.

Nel percorso d’agilità, tra tiri della fune, tunnel, slalom e prove d’equilibrio, il divertimento non è mancato.

Grande entusiasmo quando i piccoli pompieri si sono cimentati in una vera simulazione di spegnimento incendio per imparare la sicurezza sul campo!

Gran finale: la consegna dell’Attestato di Partecipazione Ufficiale per premiare l’impegno di ognuno!