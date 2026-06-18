CIVITELLA SAN PAOLO – Apre il nuovo centro sportivo polivalente 

E’ stato inaugurato ieri, mercoledì 17 giugno, il nuovo centro sportivo polivalente di Civitella San Paolo, realizzato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con un investimento di circa 600 mila euro di fondi PNRR.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, della consigliera delegata Alessia Pieretti, del Sindaco di Civitella San Paolo, Giuseppe Cappetta, e del Direttore dei Lavori dell’Ente metropolitano, arch. Antonella Di Giacomo.

L’intervento nel cuore del paese ha riqualificato un’importante area pubblica del paese con un nuovo campo sportivo in erba sintetica, un’area giochi rifinita con tappetino antitrauma in gomma colata colorata e uno scivolo per bambini al posto della precedente pista di pattinaggio, spogliatoi rinnovati ed efficienti dal punto di vista energetico, oltre a nuovi percorsi accessibili e spazi riqualificati.

A completare il lavoro la sistemazione dell’area parcheggio antistante e la creazione di un percorso pedonale di accesso agli spogliatoi, che permette di collegare Piazza San Giacomo agli spogliatoi.

“Qui a Civitella San Paolo concludiamo una delle numerose opere di riqualificazione di spazi pubblici finanziate con le risorse PNRR, con un impianto sportivo e un’area giochi pubblica che riqualificano il paesaggio inserendosi perfettamente nel contesto urbano. Si tratta di uno degli ultimi cantieri del PUI Sport aperti a fine 2025 e concluso a tempo di record: ringrazio i tecnici della città metropolitana che assieme al comune hanno portato avanti l’opera garantendo rispetto dei tempi e restituendo alla cittadina uno spazio pubblico dove incontrarsi e fare sport”, ha dichiarato il vicesindaco Sanna.

“Grazie al Sindaco Gualtieri, abbiamo investito risorse per oltre 300 milioni a Roma e nel territorio metropolitano per spazi dedicati alla cultura come allo sport, guardando sempre all’inclusione sociale, all’accessibilità e all’efficientamento energetico: un grande lavoro che sta portando in tanti comuni del nostro territorio opere che resteranno a lungo e miglioreranno la qualità della vita dei nostri cittadini”, ha aggiunto la Consigliera delegata a innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia di Città metropolitana Alessia Pieretti.