L’architetta Valentina Falasca nel cast di “Vinci una casa in Sicilia”: progettare spazi con identità

Nel progettare una casa non esistono spazi neutri.

Ogni ambiente in cui viviamo, lavoriamo o trascorriamo il nostro tempo dialoga costantemente con noi, influenzando emozioni, abitudini e benessere quotidiano.

L’architetta interior designer e paesaggista Valentina Falasca

È proprio da questa convinzione che nasce la filosofia progettuale dell’architetta interior designer e paesaggista Valentina Falasca, professionista che ha costruito il proprio percorso mettendo al centro il benessere abitativo e l’identità autentica delle persone.

L’architetta Valentina Falasca tra Maria Grazia Cucinotta e Damiano Gallo

Una visione che presto arriverà anche sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione al programma televisivo “Vinci una casa in Sicilia”, format condotto da Damiano Gallo e Maria Grazia Cucinotta e in onda su Home & Garden TV (HGTV, canale 56) per tre lunedì, il 15, 22 e 29 giugno, dalle 22.00 alle 23.30.

All’interno del programma, in onda su HGTV Italia del gruppo Warner Bros.

Discovery, diciotto architetti si sfidano reinterpretando gli spazi del borgo siciliano Tusa, oggetto di riqualificazione, ciascuno portando la propria visione progettuale attraverso tre episodi serali dedicati ai diversi ambienti della casa.

Sopra e sotto, alcuni degli ambienti realizzati dall’architetta Valentina Falasca

Per Valentina Falasca non si tratta soltanto di una sfida televisiva, ma di un’occasione per raccontare il proprio approccio all’architettura: creare ambienti che non siano soltanto belli da vedere, ma capaci di rappresentare realmente chi li abita.

«L’unico modo per stare bene in uno spazio è sentirsi rappresentati», spiega l’architetta.