PALOMBARA SABINA – Minacce ai politici e danni ai beni pubblici: il Ministero rimborsa 18 mila euro

Un atto intimidatorio ai danni dell’autovettura di un amministratore.

Numerosi atti vandalici, tra cui il danneggiamento del parco giochi di Cretone e la vandalizzazione della Fiat Panda di proprietà comunale.

Per questo il Comune di Palombara Sabina ha ricevuto dal Ministero dell’Interno 18.607 euro e 11 centesimi, attingendo al Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

Lo stabilisce la delibera numero 61 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata lunedì 22 giugno dalla giunta comunale guidata dal sindaco Alessandro Palombi.

Col provvedimento viene approvato un atto di indirizzo politico per l’adozione di misure di ristoro dei danni arrecati al patrimonio dell’ente.

Il fondo istituito dal Ministero dell’interno è una misura adottata dal Governo su specifica proposta dell’ANCI che in sede di Osservatorio Nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori, da tempo, ha evidenziato la necessità di una tutela concreta nei confronti degli amministratori locali minacciati, in prima linea ogni giorno sui territori, anche attraverso risorse dedicate nonché di strumenti specifici tesi al rafforzamento della cultura della legalità sui territori.

Il fondo ha una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Sulla base del report della Direzione centrale della Polizia Criminale al Comune di Palombara Sabina per l’annualità 2022 sono stati assegnati 10.337 euro e 74 centesimi e per l’annualità 2023 8.269,37 euro in base al numero di episodi di intimidazione e alla popolazione residente.

Con la delibera numero 110 del 25 novembre 2024 la giunta Palombi ha dato indirizzo politico di utilizzare i fondi ministeriali anche per la realizzazione di progetti rivolti agli studenti delle scuole con l’obiettivo di assicurare sul territorio un’azione di educazione alla legalità, efficace anche in termini di prevenzione e di contrasto dei comportamenti intimidatori e a rischio.