TIVOLI – Festa della Musica 2026: due eventi dedicati ai giovani talenti e al jazz internazionale

La Città di Tivoli si prepara a vivere un intenso fine settimana all’insegna della musica, tra questi, due prestigiosi eventi organizzati dall’Accademia Ergo Cantemus – Coro ed Orchestra Città di Tivoli, in occasione della Festa della Musica 2026, la manifestazione internazionale nata in Francia nel 1982 e oggi celebrata in oltre 120 Paesi come simbolo di condivisione, cultura e partecipazione attraverso il linguaggio universale della musica.

Il programma prevede due appuntamenti consecutivi, il 20 e 21 giugno 2026, che offriranno al pubblico esperienze musicali diverse ma accomunate dalla qualità artistica e dalla valorizzazione dei giovani e dei professionisti del territorio.

Sabato 20 giugno – Concerto Celebrativo con l’Orchestra Giovanile “Papillon”

Il primo evento si svolgerà domani, sabato 20 giugno, alle ore 20.45 presso la Chiesa di San Biagio, in Piazza Plebiscito 5 a Tivoli, con ingresso libero (QR Code per Booking on line facoltativo).

Protagonista della serata sarà l’Orchestra Giovanile “Papillon”, composta da 50 giovani musicisti, diretta dal Maestro Roberto Nobilio e presentata da Matteo Pizzolorosso.

Il concerto rappresenta un importante momento di valorizzazione delle nuove generazioni, confermando l’impegno dell’Accademia Ergo Cantemus nella formazione musicale e nella crescita artistica dei giovani talenti. Un appuntamento che intende celebrare il potere educativo e aggregativo della musica, offrendo al pubblico un programma coinvolgente e ricco di emozioni.

Domenica 21 giugno – “American Jazz” by BossaNova Music

La celebrazione proseguirà domenica 21 giugno dalle ore 19.30 nella suggestiva Piazza Palatina di Tivoli, con il programma “American Jazz” by BossaNova Music

– Massimo Paffi, tromba

– Salvatore Pittà, sax

La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le sonorità del jazz americano e della bossa nova, con un repertorio capace di unire eleganza, improvvisazione e grande tradizione musicale. Un programma pensato per celebrare la Festa della Musica nel giorno simbolo del 21 giugno.

Attraverso questi due appuntamenti, l’Accademia Ergo Cantemus rinnova il proprio ruolo di protagonista della vita culturale tiburtina, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori occasioni di incontro, crescita e condivisione.