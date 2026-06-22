L’Infiorata di Gallicano nel Lazio partecipa all’Infiorata di Roma con l’opera “Dono di Luce”

Piazza San Pietro e via della Conciliazione si preparano ad ospitare l’Infiorata di Roma, in occasione della festa dei Santi patroni Pietro e Paolo.

L’Infiorata di Gallicano nel Lazio, come lo scorso anno, è stata invitata a partecipare con il quadro del Comitato del Gruppo di Volontari dell’Infiorata di Gallicano nel Lazio che sarà uno dei protagonisti e l’unico interamente realizzata con materiali ecosostenibili.

Per l’Infiorata Storica di Roma 2026, il titolo dell’opera che realizzeranno i volontari sarà “Dono di luce”, accogliendo così l’invito di Papa Leone XIV a costruire “una pace disarmata e disarmante”.

“Saremo presenti a San Pietro insieme agli altri gruppi di infioratori, avremo un posto d’onore e sono davvero molto contento e orgoglioso di questo”, dichiara Carlo Gabrielli, presidente Comitato Gruppo di Volontari dell’Infiorata di Gallicano nel Lazio.

“La partecipazione di una piccola realtà come la nostra ad una manifestazione così importante, a livello nazionale e internazionale, dal punto di vista artistico, ci rende davvero fieri del nostro lavoro, frutto di una comunità che porta avanti la storia di una tradizione e del suo territorio”, aggiunge Remo Tagliacozzo, tra i promotori e sostenitori dell’Infiorata di Gallicano nel Lazio.

Si parte domenica 28 giugno dalle ore 20:00 con la realizzazione del quadro. I lavori si chiuderanno lunedì 29 giugno alle ore 07:00.

Nel corso della mattinata si potranno così ammirare oltre settecento metri quadrati di opere che racconteranno la ricchezza delle tradizioni locali e le diverse espressioni artistiche che caratterizzano le infiorate italiane.

La due giornate si chiuderanno con la “Festa della Girandola”, lo spettacolo pirotecnico che illumina il cielo della Capitale e che quest’anno celebra i 20 anni della rievocazione storica moderna, riportata in vita nel 2006.

Si tratta di un traguardo importante per una tradizione che affonda le sue radici nel Rinascimento e che, da due decenni, continua a emozionare romani e turisti.

Il messaggio dell’opera “Dono di Luce”

Il titolo dell’opera “Dono di Luce” che il Comitato del Gruppo di Volontari dell’Infiorata di Gallicano nel Lazio realizzerà in via della Conciliazione, non è più un’evocazione malinconica del futuro, ma un’esplosione di gioia presente. Sullo sfondo si staglia lo scenario grigio e tetro della guerra: scheletri di edifici in rovina e macerie dominano la scena. In primo piano, le armi sono distrutte, spezzate, accantonate in un cumulo inerme ai piedi del cammino.

È proprio da questo deserto che nasce la vita. Un sentiero fiorito si apre tra le rovine, colorato di petali rosa, gialli e bianchi. Al centro, un bambino in piedi guarda verso l’alto con le mani sul cuore: il suo sguardo incontra la luce divina del monogramma IHS che irrompe dal cielo.

Da quella luce scende una colomba bianca, simbolo di pace. Dalle sue ali si diparte un’onda arcobaleno che attraversa la scena e trasforma il grigio in colore, l’odio in speranza. Il messaggio è chiaro: la pace non è un’utopia lontana, ma un dono prezioso che si compie qui e ora, quando le armi vengono deposte e la vita riprende a fiorire.

L’Infiorata di Gallicano nel Lazio aderisce alla Rete nazionale delle Infiorate e delle Composizioni di Arti Effimere

L’Infiorata di Gallicano nel Lazio aderisce alla Rete nazionale delle Infiorate e delle Composizioni di Arti Effimere che raggruppa 72 infiorate nazionali. La missione della Rete, è favorire un’azione collettiva, un’iniziativa strategica, volta a valorizzare il patrimonio culturale immateriale rappresentato dalle infiorate e delle composizioni di arti effimere, espressione artistica di grande rilevanza nelle tradizioni italiane.

Alla Rete aderiscono associazioni di vario tipo, che si occupano dell’organizzazione e della realizzazione delle composizioni nel territorio di competenza, e operano nel rispetto dei principi contenuti nella Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale, unendo quindi tutte le realtà ai fini del riconoscimento. “Il percorso per arrivare a tale riconoscimento, a cui Infiorate più celebri sono già arrivate, sarà difficile complesso e molto lungo, anche in termini temporali, ma crediamo che ne valga la pena”, affermano i volontari.