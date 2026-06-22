TIVOLI – Consegnato a Mogol il “Premio Tibur – VILLÆ”

In occasione del bellissimo spettacolo “Emozioni”, andato in scena nella straordinaria cornice di Villa Adriana, l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este ha conferito a Mogol il “Premio Tibur – VILLÆ”, un nuovo riconoscimento culturale destinato a diventare un appuntamento annuale dedicato alle personalità che, attraverso il proprio talento, la propria visione e il proprio impegno, abbiano contribuito in maniera significativa alla crescita culturale, artistica e civile dell’Italia.

Tutte le Foto sono di Valentina Sensi – Ufficio Stampa HF4

Il Premio Tibur–VILLÆ, ideato dal Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, Alberto Samonà, e condiviso dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, nasce con l’obiettivo di premiare ogni anno personalità provenienti da differenti ambiti della cultura – dalla letteratura alla musica, dal teatro alle arti visive, dall’archeologia alla storia dell’arte e all’architettura, dalla ricerca alla divulgazione – che abbiano saputo lasciare un segno profondo nella società attraverso il proprio lavoro.

Con il Premio Tibur–VILLÆ l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este rafforza il proprio ruolo di promotore di cultura e di incontro tra le diverse espressioni artistiche, consolidando la vocazione delle VILLÆ come luoghi di riflessione e produzione di valore culturale.

Un riconoscimento che, a partire da questa prima edizione, intende costruire nel tempo una tradizione chi contribuisce a raccontare e a rinnovare l’identità culturale italiana.

La prima edizione del Premio ha voluto rendere omaggio a una delle figure più autorevoli della cultura italiana contemporanea, autore di testi che hanno accompagnato intere generazioni e contribuito a costruire l’immaginario del Paese.

A consegnarlo a Mogol è stato il Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, Alberto Samonà, insieme ad Alfonsina Russo, Capo Dipartimento del DIVA, Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura.

«Il Premio – sottolinea Alberto Samonà – diventerà un appuntamento stabile che riconosca e celebri coloro che, attraverso l’arte, il pensiero, la creatività e l’impegno civile, arricchiscono il patrimonio immateriale della nostra Nazione.

Le VILLÆ di Tivoli sono luoghi in cui la storia diviene costantemente presente, contemporaneità, e, proprio da questa considerazione, nasce l’esigenza di rendere omaggio a figure che, attraverso il proprio talento e la propria visione, hanno contribuito ad ampliare gli orizzonti spirituali, culturali e civili della nostra società».

«La scelta di conferire la prima edizione del Premio al Maestro Mogol – prosegue Samonà – rappresenta il riconoscimento di un percorso artistico che ha attraversato decenni della vita culturale italiana, lasciando un’impronta indelebile nella memoria e nell’identità dell’Italia. I suoi bellissimi testi hanno saputo raccontare emozioni universali e accompagnare il cammino di milioni di persone, diventando parte integrante della nostra storia culturale».

Il riconoscimento, quest’anno, è consistito in una scultura originale con base in travertino realizzata dall’artista tiburtino Antonio Proietti.

L’opera rappresenta il dialogo tra memoria e contemporaneità, tra il patrimonio storico custodito dalle VILLÆ e la forza creativa che continua a generare nuovi linguaggi artistici. Un simbolo che richiama l’identità stessa dell’Istituto, luogo in cui il passato è fonte viva di ispirazione per il presente e per il futuro.